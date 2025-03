Festa della donna, tutti i segreti della torta mimosa: preparazione e curiosità

La torta mimosa è il dolce perfetto per celebrare la Festa della Donna, che coniuga l'intensità e la forza data dal liquore con l'eleganza e la leggerezza del suo aspetto. Esteriormente ricorda la sofficità tipica dei fiori della mimosa, con quell'aspetto fresco e morbido. Ma è anche simbolo di rinascita primaverile e tenacia, esattamente come la stessa pianta che è in grado di attecchire anche nei terreni più difficili. È un dolce dal gusto leggero e fresco, facile da creare: tutti gli ingredienti e i trucchi per preparare la torta mimosa.

Torta mimosa, origini e curiosità

La torta mimosa vanta origini italiane e recenti, nasce a Rieti durante gli anni '50 grazie alla creatività di un cuoco di zona e titolare di un noto ristorante. Balzando agli onori della cronaca nel 1962 grazie a un concorso di pasticceria a Sanremo, dove venne presentata per omaggiare la città dei fiori. Il dolce riuscì a vincere la competizione divenendo, così, famosa nel resto d'Italia. Vista la particolare forma e la sbriciolatura superiore, che ricorda i fiori della mimosa, con il tempo è stata affiancata alla Festa della Donna divenendone così il dolce simbolo. Una curiosità legata a questo dessert è che l'originale ricetta della torta mimosa, quella utilizzata dal cuoco, non è mai stata rivelata.

Come si prepara la torta mimosa

Realizzare la ricetta classica della torta mimosa è facile e veloce, si parte dalla preparazione del pan di Spagna, per poi passare alla crema pasticcera, alla bagna e assemblare il tutto. Ingredienti per il pan di Spagna:

250 grammi di zucchero

150 grammi farina 00

120 grammi di fecola di patate

8 uova

1 baccello di vaniglia

un pizzico di sale

Si parte dalla preparazione dei due strati di pan di Spagna, versate le uova in una ciotola capiente (o in quella della planetaria) e iniziate a montarle. Aprite il baccello, prelevate i semi e aggiungeteli nella ciotola insieme allo zucchero. Proseguite mescolando per quindici minuti con l'aiuto della frusta, così che aumentino di volume per poi aggiungere lentamente anche la farina e la fecola setacciandole con un colino. Mescolate con una spatola per dolci effettuando movimenti lenti, dal basso verso l'alto, amalgamando il composto senza perdere la sofficità raggiunta. Appena avrete ottenuto un impasto omogeneo e senza grumi versatelo in due stampi di 20 centimetri di diametro ciascuno, precedentemente trattati con farina e burro. Posizionate nel forno statico preriscaldato a 160°, affiancando le due tortiere sul ripiano in basso, per circa 40-50 minuti. Controllate la cottura con il classico stecchino di legno che dovrà risultare asciutto, quindi sfornate e lasciate raffreddare sopra una gratella.

Come si prepara la crema

Nel frattempo preparate la crema di farcitura procurandovi gli ingredienti:

500 grammi di latte intero

5 tuorli

170 grammi di zucchero

200 grammi di panna già zuccherata

un cucchiaio di maizena

Fate scaldare il latte in un pentolino capiente, aggiungete il baccello aperto di vaniglia, la panna e a piacere la scorza di un limone Bio. Lasciate cuocere fino quasi a bollire, mentre a parte in una ciotola mescolate i tuorli con l'aggiunta della maizena setacciata. Appena il latte sarà pronto eliminate il baccello e la scorza, prelevatene un mestolo e versatelo nella ciotola continuando a mescolare. Quando questo composto si sarà completamente amalgamato trasferite il tutto nuovamente nella pentola, continuando a mescolare su fiamma dolce. In questo modo la crema potrà addensarsi senza creare grumi, ma risultando morbida e vellutata. Quando appariranno le prime bollicine spegnete il fuoco e versate il tutto in una ciotola bassa e capiente, così che si raffreddi coperta con uno strato di pellicola per alimenti. A parte, in una ciotola, montate la panna zuccherata e unitela alla crema pasticcera ormai fredda, mescolando e montando con la frusta per incorporarla.

Come preparare la bagna per la torta mimosa

La bagna è un elemento fondamentale per il risultato finale della torta mimosa, perché le dona morbidezza e carattere. Per realizzarla procuratevi:

130 grammi di acqua

75 grammi di zucchero

70 grammi di liquore Grand Marnier oppure Marsala o Maraschino, Rum

Versate l'acqua in un pentolino aggiungendo il resto degli ingredienti, mescolate su fiamma dolce fino a quando lo zucchero si sarà sciolto. Per raffreddare lo sciroppo ottenuto versatelo in una ciotola.

Come si compone la torta

È molto facile, si tagliano i dischi di pan di Spagna eliminando uno strato sottile della parte superiore e di quella inferiore ovvero le zone più croccanti e bruciacchiate. Proseguendo così anche sui bordi, evitando però inutili sprechi. Ricavate dalla prima base di pan di Spagna tre dischi dello stesso spessore, utilizzando un coltello con lama seghettata. Mentre tagliate la seconda base a fettine per poi inciderle nuovamente, fino a ricavare tanti mini cubetti soffici e morbidi. Si passa, ora, alla creazione vera e propria della torta mimosa: appoggiate il primo disco di pan di Spagna sopra un piatto ampio o una tortiera, spennellatelo abbondantemente con la bagna e, a seguire, con uno strato uniforme di crema. Appoggiatevi sopra il secondo disco e ripetete il tutto, completate con il terzo disco e con un ultimo strato uniforme e abbondante di crema. Livellate i bordi e la superficie con una spatola per dolci, così da uniformare il tutto.

Come si decora

Distribuite i cubetti di pan di Spagna sopra l'ultimo strato di crema, creando una forma a cupola e proseguendo anche lungo i bordi della torta così da uniformare la forma. A piacere potete aggiungere qualche goccia di bagna sopra i cubetti così da aromatizzare e ammorbidire ulteriormente il dolce. Riponete la torta mimosa in frigorifero per qualche ora e servitela con una spolverata di zucchero a velo, a piacere.

Tutte le varianti della torta

Una preparazione davvero golosa che ricorda il fiore della mimosa, grazie ai tanti cubetti di pan di Spagna che la ricoprono. Ma questo dolce può vantare innumerevoli varianti, come ad esempio la torta mimosa la cioccolato con l'aggiunta di cioccolato in polvere, ricotta e buccia d'arancia per insaporire. Senza dimenticare la versione della torta mimosa con le fragole da frullare con la crema e da utilizzare intere per decorare. Tra le più gettonate non si può dimenticare la torta mimosa all'ananas dove le fette sciroppate, o fresche, vengono frullate per la farcitura interna. Mentre il succo trova spazio nella bagna, al posto del liquore, per una versione più leggera ma sempre molto golosa. Fino alla variante al limone con la presenza della buccia, del succo per insaporire, e del liquore al Limoncello per la stessa bagna. Questo è un dolce che si può declinare a piacere in base al gusto personale, mescolando frutta e liquore a seconda delle preferenze.

Torta monoporzione, rotolo e salata

Per una festa di compleanno o una merenda elegante si possono realizzare delle deliziose monoporzioni di torta mimosa, tagliando il pan di Spagna con un coppapasta in misura. Farcendo il tutto con la sac à poche e rifinendo con frutta e fiori eduli. Seguendo la ricetta originale si può realizzare anche il rotolo di torta mimosa, semplicemente realizzando un pan di Spagna rettangolare in uno stampo in misura. E per finire esiste anche la versione salata di questa torta, il pan di Spagna viene preparato con l'aggiunta di sale, formaggio grattugiato e lievito per salati, mentre per la crema si utilizza un formaggio cremoso e spalmabile. Farcendola con salumi, uova e maionese.

La torta mimosa è l'ideale se volete festeggiare la Festa della Donna con dolcezza ed eleganza, e che potrete servire su una tavola apparecchiata con una tovaglia bianca di lino, impreziosita da tovaglioli color giallo chiaro e patti bianchi.

Accompagnando il tutto da une completando con un centrotavola creato con tanti mini vasetti, barattoli e bicchieri di recupero e di varie altezze, dove potrete disporre tanti rametti di

