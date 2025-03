Loison, una Pasqua al pistacchio

Ascolta ora 00:00 00:00

Ottant’anni e passa di dolcezza. Loison è nata nel 1938 quando nonno Tranquillo aprì un forno a Motta di Costabissara, in provincia di Treviso. Da allora la storia si è sviluppata attraverso tre generazione: dopo Tranquillo il figlio Alessandro, che nel 1955 decise di specializzarsi nella produzione di panettoni e pandori, e dopo di lui il figlio Dario. Che dal 1992 ha ulteriormente ingrandito l’azienda, modernizzandola e internazionalizzandola.

Oggi Loison è un marchio riconoscibile che offre una gamma di prodotti molto ampia, con uno spiccato senso per la sostenibilità ambientale e sociale, percorso avviato trent’anni fa con l’adesione a Slow Food con l’obiettivo di salvaguardare le piccole produzioni di eccellenza gastronomica minacciate dall’agricoltura industriale, dal degrado ambientale e dall’omologazione e prose, proseguito negli anni successivi con la costruzione di un impianto di depurazione e di un impianto fotovoltaico e con l’applicazione alla produzione dello Standard BRC Food alla propria produzione, e che oggi si manifesta con packaging creativi pensati da Sonia Pilla, la mente creativa dell’azienda, per il riciclo: latte che diventano contenitori, sacchetti utili per il guardaroba, incarti perfetti per gli appassionati del découpage e dell’origami.

Per la prossima Pasqua, Loison presenza la novità della Colomba al pistacchio, un lievitato che si distingue per l’uso di ingredienti di alta qualità e per un processo produttivo che unisce tradizione e attenzione alla lavorazione. Caratterizzata da una glassatura al cioccolato bianco applicata a mano e completata da una granella croccante di pistacchio e pistacchi interi, la colomba non contiene canditi. La farcitura interna è una crema al pistacchio di Bronte DOP, utilizzato sia per la farcitura che per la copertura. Un pistacchio che proviene da coltivazioni sui pendii dell'Etna e si caratterizza per un sapore intenso, dovuto alle particolari condizioni del terreno lavico. La raccolta avviene manualmente, un processo che richiede abilità per la posizione dei pistacchi sui pendii rocciosi. Il pistacchio di Bronte Dop è certificato Presidio Slow Food, il che garantisce la sua autenticità e l’impossibilità di mescolarlo con altre varietà.

Ma tutti gli ingredienti utilizzati per la Colomba al Pistacchio Loison sono selezionati per la loro qualità. Tra questi si trovano latte, burro e panna di montagna, uova da galline allevate a terra, farina di alta qualità, sale marino integrale di Cervia e vaniglia naturale del Madagascar. La combinazione di questi ingredienti è studiata per ottenere un prodotto equilibrato sia in termini di gusto che di texture.

La Colomba al Pistacchio Loison è prodotta utilizzando il lievito madre, che viene alimentato con fermentazione spontanea e utilizzato quotidianamente per il lievito fresco. La lavorazione richiede 72 ore, suddivise in tre cicli di impasto, riposo e lievitazione. Ogni fase della produzione, inclusa la modellazione, la glassatura e l’infornatura, è effettuata manualmente. Questo processo lungo e articolato contribuisce alla morbidezza e alla qualità del prodotto finale.

Il packaging della Colomba al Pistacchio Loison è progettato con un’attenzione particolare al design e alla sostenibilità. La colomba è disponibile in tre collezioni: latta di Pasqua Limited Edition (una confezione in latta, progettata da Sonia Design, che richiama le cartoline d’epoca, pensata anche come oggetto da collezione), collezione Paperette (con apertura a scrigno e maniglia in doppio raso, decorata con immagini di papere in abiti d’epoca) e collezione Genesi (una confezione che si distingue per un design elegante, con dettagli ispirati all’architetto Andrea Palladio, come colonne corinzie stilizzate). Nella confezione latta si possono trovare anche altre quattro varianti di colombe artigianali da 750 grammi: la Classica A.D.

1552, particolarmente soffice e con canditi di arance siciliane senza solfiti; Albicocca e Basilico, il gusto nato nel 2024 che celebra la primavera mediterranea; Caramello Salato; e Pesca e Nocciole, un classico intramontabile dal 2004.