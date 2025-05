Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Lazio del gusto a tavola è sbarcato con successo a «Tuttofood», la kermesse di riferimento per l'intero sistema agroalimentare, con una serata speciale all'hotel Melià ìa nella quale sono stati valorizzati i prodotti enogastronomici di una regione agricola che sta scoprendo una nuova primavera. La cena-evento, a cura del brillante chef Marco Bottega del ristorante «Aminta» (premiato dalla Michelin con una stella e l'aggiunta di quella verde per la sostenibilità) a Genazzano, piccolo comune al confine tra le province di Roma e Frosinone, ha visto protagonisti vini laziali (Montiano della famiglia Cotarella e Nunc Cesanese del Piglio di Federici su tutti) accompagnati dal Riso con crema di asparagi, pecorino primo sale, guanciale amatriciano e polvere di mentuccia preceduto da finger food serviti al vassoio come il Biscotto al pecorino romano dop e marmellata di arance piuttosto che l'Arancino cacio e pepe o il Cono con tartara di pezzata laziale e maionese alla senape. Grandi piatti, ottime materie prime e una terra, quella della regione laziale, che mira ad andare oltre i luoghi comuni classici facendosi scoprire con numerose eccellenze anche in mercati lontani, sia nazionali che oltreoceano. «Regione Lazio sostiene con un programma triennale le eccellenze agroalimentari del territorio, accompagnando i nostri agricoltori alle principali fiere e appuntamenti internazionali: un progetto strutturato, fondato su una programmazione a lungo termine, frutto di un confronto con gli attori del settore. Valorizziamo le proposte di chi ogni giorno affronta i mercati, in Italia e all'estero», ha spiegato Giancarlo Righini, assessore all'Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, raccontando delle iniziative promozionali denominate «Monumental Taste». Per Massimiliano Raffa, commissario straordinario dell'agenzia regionale Arsial, «per la prima volta, ben 37 aziende laziali hanno partecipato in modo coordinato a TuttoFood.

Un segnale forte, cresce la fiducia verso Arsial e il servizio pubblico, tanto che, per le prossime fiere, anche grandi realtà del Lazio hanno chiesto di esserci, insieme a noi, sotto l'unico segno della Regione».

Milano-Roma un collegamento che, dopo l'alta velocità ferroviaria, scopre i binari regionali del gusto con igp, dop, doc e docg.