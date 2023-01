"Ho usato il montacarichi". Harry e la notte di fuoco con Meghan

"Spare - Il minore", l'autobiografia del principe Harry non smette di far discutere. Al centro del libro del figlio minore di re Carlo non ci sono solo le accuse choc che l'erede Windsor ha rivolto contro il fratello William, la cognata Kate e la matrigna Camilla, ma anche i racconti piccanti dei primi mesi d'amore con Meghan Markle. Così si viene a sapere che Harry nel giorno dell'anniversario della morte della madre Diana, nell'estate del 2016, si scambiava messaggi d'amore con la fidanzata programmando un incontro segreto in un albergo dopo settimane di lontananza.

Nella biografia che sta facendo scalpore nel Regno Unito, Harry racconta che Meghan era volata a Londra per incontrarlo e gli aveva inviato un messaggio mentre lui era davanti alla tomba di sua madre, Lady D, per deporre un mazzo di fiori insieme a William. Nell'sms l'attrice americana lo invitava a raggiungerla in una Soho House (la stessa al 76 di Dean Street a Westminister dove i due hanno avuto il loro primo appuntamento), suggerendogli una strada poco trafficata e invitandolo a prendere il montacarichi per non farsi vedere da nessuno. " Poi ho incontrato una sua amica di nome Vanessa e mi ha condotto fino alla porta della sua stanza", ha svelato il principe, ricordando i dettagli di quella notte: "Le braccia di Meghan mi hanno raggiunto e mi ha tirato dentro ringraziando la sua amica con un movimento rapido, poi ha sbattuto la porta velocemente prima che qualcuno la vedesse ".