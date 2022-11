Medium, vampiri e altri mostri nel fantasy televisivo di Midnight, Texas

Il genere del fantasy urbano – dove convivono creature magiche in un contesto contemporaneo – ha da sempre avuto successo nelle saghe letterarie indirizzate ai più giovani. Ha trovato, però, il modo di uscire fuori da questi canoni, re-inventando se stesso e dando agio al genere di esplorare nuovi orizzonti. Proprio grazie al dilagare di film e serie tv su vampiri, lupi mannari e altri mostri che il fantasy urbano ha trovato nuova linfa. Sul genere possiamo menzionare Buffy, l’ammazza vampiri, The Vampire Diaries, Teen Wolf e molti altri. Sull’argomento è lecito aprire una parentesi sul fenomeno di Midnight, Texas, serie americana del 2017 che è disponibile in Italia dal mese di ottobre per gli abbonati di Amazon Prime Video.

Una serie intrigante ma - sostanzialmente – imperfetta, vittima di una trama potente ma non sempre sfruttata a dovere che, a causa di una programmazione discontinua, non ha trovato successo negli Stati Uniti tanto da essere cancellata dopo due stagioni. Eppure, nonostante ciò, Midnight, Texas oggi è l’unica serie di genere che racconta il mondo delle creature del male e della notte con un piglio fermo e deciso. Ispirata a un’omonima saga letteraria, ecco perché la serie merita di essere vista (o rivista) con un occhio meno critico.

Nel Texas c'è una città in cui niente è ciò che sembra

Il mondo degli umani e quello delle creature ultraterrene non possono coesistere. È un dato di fatto. Per questo motivo c’è una città, ben nascosta da tutti, che si trova nel cuore del Texas, in cui gli esseri "straordinari" possono vivere in tranquillità. Ma proprio questa tranquillità viene spezzata nel momento in cui a Midnight arriva Mandred (Francois Arnaud). Lui è un medium che ha la capacità di vedere gli spiriti della gente morta. Proprio su consiglio della madre, scappa e si rifugia nella piccola città del Texas dove scopre che maghi, vampiri e angeli decaduti possono convivere in un regime di semi-parità. Consapevoli di avere poteri fuori dal normale, ognuno dei residenti cerca di vivere una vita quanto più serena possibile. Eppure, l’arrivo del giovane medium rompe il precario equilibro della città di Midnight. Causa forza maggiore, un potere antico e funesto si risveglia dopo un lungo sonno e ora, Manfred e tutti gli abitanti dovranno unire le loro forze per scongiurare un’immane catastrofe.

Una serie che ridefinisce il concetto di “diversità”

Oltre all’intrattenimento c’è di più. Il merito di Midnight, Texas è proprio questo. Non sfugge dai meccanismi di un romanzo fantasy, che tra l’altro sono stati diluiti molto bene nella narrazione. Riesce, infatti, a inanellare una storia intrigante, accattivante e un po' sopra le righe su un gruppo di reietti della società moderna che cercano di trovare un equilibrio in un mondo popolato da magia e superstizione. Si nota in maniera chiara e precisa che la serie vuole essere un’ode ai "diversi" e a tutte quelle persone che, causa forza maggiore, sono costrette a nascondersi. Come dicevo, oltre al puro intrattenimento, lo show unisce anche un ottimo spunto di riflessione sulla società di oggi, chiusa ancora in se stessa e pronta a giudicare i propri simili. Qui non si tratta di diversità di gusti sessuali o altro. Anzi, Midnight, Texas ridefinisce il concetto stesso di diversità, focalizzando l’attenzione su quelle persone che sfuggono dai loro problemi solo per non arrecare danno agli altri. Quando, invece, alla fine sono proprio i "diversi" che si trovano a combattere per salvare il mondo dalla distruzione.

Nel cast l’ex divo dei Borgia

Una serie dal grande cast e molto celebre agli amanti delle serie tv. Il protagonista, ad esempio, interpretato da Francois Arnaud, attore originario del Canada, prima di apparire in Midnight, Texas ha preso parte alla serie sulla vita dei Borgia dove per tre stagioni è stato il Cardinale Cesare Borgia, figlio del Papa e tessitore di inganni e travolgenti passioni. Non è tutto. E’ stato visto anche nel primo film di Xavier Dolan e nella stagione 4 (l’ultima) di UnReal, la serie che fa la satira sul mondo dei reality show. Qui è un medium che sfugge dal pericolo e spera di trovare un nuovo inizio nella piccola città del Texas. Nel cast spunta anche Jason Lewis, conosciuto per essere stato l’amore di Samantha Jones nelle ultime due stagioni di Sex & The City.

Perché vedere la serie tv?

Dedicata prettamente ai fan del fantasy, lo show resta comunque un buon prodotto anche per chi non "mastica" il genere. È una serie intelligente, carica di azione e di superstizioni ma cade un po' nel ritmo del racconto che, con il passar degli episodi, non riesce a tenere il passo. È comunque una serie che merita di essere vista per scoprire tutte le sfaccettature di un drama in cui la magia è l’indiscussa protagonista.

Ma… niente terza stagione

Nonostante da parte del network ci siano state buone intenzioni per realizzare una terza e ultima stagione, gli ascolti poco gratificanti e gli alti costi di produzione non hanno permesso allo show di sopravvivere. Senza un finale degno, la serie è stata cancellata al termine della stagione due proprio quando la storia aveva ingranato e aveva trovato il modo di rispondere alle sue stesse criticità. A nulla sono valsi gli appelli dei fan.

L’omonima saga letteraria prima della serie tv

Prodotto originale ma legato fortemente a una saga letteraria di grande successo. La serie, infatti, trae spunto da "Midnight, Texas", trilogia scritta da Charlaine Harris. In Italia, purtroppo, è arrivato nelle librerie solo il primo romanzo. Negli States, invece, la saga è completa e terminata. Ha avuto un buon successo di pubblico perché porta la firma di una tra le autrici più apprezzate in ambito fantasy grazie alla saga di True Blood, composta da 13 libri, che ha sua volta hanno ispirato una longeva serie tv. Midnight, Texas conserva lo spirito del romanzo, e non si prende molte licenze ma, la serie rispetto al libro non ha lo stesso fascino e la stessa potenza visiva. Nonostante la cancellazione, l’autrice gode ancora di un buon successo, tanto da vincere il primato di regina del "fantasy/romance".