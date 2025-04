Pasqua, 5 idee per creare centrotavola fai da te per la tavola delle feste

Colorate, divertenti e facili da realizzare, queste 5 idee creative per decorare la tavola di Pasqua sono perfette per ravvivare la festa. Che sia un pranzo con la famiglia o una tavolata all'aperto con gli amici, la creatività non può certo mancare.

Ma è anche l'occasione giusta per recuperare supporti, materiali e piccoli elementi decorativi, così da realizzare dei centrotavola di Pasqua unici e senza spendere troppo. Per una tavola colorata, fresca, primaverile e anche sostenibile.

Pasqua, a cosa serve un centrotavola

Che sia classico, moderno o di tendenza, il centrotavola è un elemento imprescindibile quando si vuole conferire alla tavola uno stile preciso. Non solo, è anche un decoro che arreda l'ambiente domestico, e che definisce l'atmosfera della mise en place. Spesso è legato alla stagionalità e a un evento, ma anche allo stile della casa e al gusto personale. Per donare carattere alla tavola senza sovrastarla è importante seguire poche, ma semplici regole:

, crearlo personalmente consente di realizzare un oggetto unico e mai banale. Non solo con l'impiego di fiori e vasi, ma mescolando oggetti, elementi green, dettagli creativi e anche piccoli decori scovati nell'armadio di famiglia; illuminazione, non solo fili luminosi come quelli per la tavola di Natale ma anche candele, lanterne o anche mini lampade da tavolo.

Realizzare il centrotavola con le proprie mani è una pratica appagante che dona soddisfazione, e permette di dare libero sfogo alla creatività personale. Per arredare la tavola di Pasqua con stile e colore ecco 5 idee davvero facili da riprodurre.

Ghirlanda di Pasqua

Tipica dei paesi nordici la ghirlanda pasquale è perfetta sia come centrotavola che come decoro per la finestra o la porta. Nel nord Europa viene offerta in dono quale segno di buon auspicio, perché la forma a cerchio simboleggia la vita eterna. Per la base si può utilizzare una ghirlanda realizzata con del vimini intrecciato, oppure recuperare dei rami lunghi e morbidi durante le passeggiate nei boschi. Basta avvolgerli tra di loro con una leggera torsione, per ottenere una forma circolare, bloccando le parti critiche con del filo di ferro sottile. La si può decorare con delle foglie di alloro, dei fiori realizzati con la carta crespa e dei fiori secchi, e anche dei mini pulcini decorativi. In alternativa si possono inserire i gusci delle uova sode, da fissare con la colla a caldo, da alternare con elementi green e fiorellini raccolti durante una passeggiata nel verde. La si può disporre al centro del tavolo, affiancata da una serie di mini ghirlande dello stesso tipo ma di formato più piccolo.

Centrotavola con uova e fiori

Per creare questa tipologia di centrotavola potete riutilizzare un vecchio cestino di paglia o di vimini dal formato maxi. Dopo averlo dipinto di bianco potete creare una base interna con della carta di recupero, che andrete ad appallottolare. Ricopritela con del muschio fresco, sempre recuperato durante una passeggiata nel bosco, e completate disponendo delle uova sode dipinte di bianco o con tonalità pastello. Alternandole con dei fiori delicati e primaverili, come gli anemoni e i ranuncoli. In alternativa potete utilizzare, come base, il contenitore di cartone per le uova dipinto di rosa, di azzurro o giallo pastello. Dopo aver svuotato le uova pulite i gusci, colorateli di bianco e disponeteli nel contenitore. Saranno perfetti come mini vasetti per tanti fiorellini di primavera, che alternerete con rametti e nastrini in tinta.

Coniglietti che passione

I coniglietti sono i protagonisti perfetti per creare un centrotavola decorativo fai da te, basta disporre centralmente un runner di stoffa o un asse o due di legno leggero. Seguendo tutta la lunghezza del tavolo, per poi ricoprire con del muschio, dei rametti o con delle foglie verdi recuperate dal terreno. Al centro potrete disporre una maxi teiera bianca oppure una zuppiera, che avrete riempito con della carta per poi ricoprirla con del muschio. Lungo tutto il centrotavola disponete tanti piccoli coniglietti, sia di stoffa che di ceramica o di legno. Alternandoli con delle uova colorate, dei barattoli di vetro decorati con nastrini dalle tinte pasquali dove potrete inserire dei fiorellini delicati. Completate inserendo all'interno della zuppiera qualche coniglietto, degli uccellini, dei ranuncoli e del velo da sposa.

Alberelli di Pasqua

Tra le idee perfette per la tavola di Pasqua spicca anche l'alberello, o meglio il ramage. Potete crearlo utilizzando un grande vaso in ceramica, una brocca oppure riutilizzando una serie di vasetti di vetro che andrete a decorare con dei nastrini dalle tinte primaverili. Per il vostro alberello recuperate tanti rami di vario formato, senza staccarli dall'albero ma utilizzando quelli secchi o caduti durante le potature di stagione. Componeteli all'interno dei vasi creando un insieme armonico e decorate con tante sagome di cartoncino a forma di uovo, che potrete appendere con dei cordini leggeri. Basta tagliare la sagoma dalla carta, creare un foro e inserire il cordino, preferendo carte colorate di recupero o quelle per origami.

Centrotavola shabby

Infine, per i fan dello stile shabby chic, ecco un'idea per un centrotavola romantico e di grande impatto. Dopo aver preparato la tavola in stile coordinato realizzate il centrotavola utilizzando tre grandi barattoli o giare di vetro trasparente. Inseritevi un mini vasetto con dei fiori a bulbo, ad esempio mughetti e giacinti. Disponete intorno della paglia, così da mascherare il vaso, sistemando anche delle uova che avrete decorato con del bianco e dei mini punti neri per replicare la texture delle uova di quaglia. Potete completare inserendo degli uccellini in ceramica o legno, oppure delle simpatiche percorelle: magari le stesse del presepe natalizio. Avvicinate i tre barattoli e disponeteli al centro della vostra tavola.

Come abbiamo visto creare un centrotavola

pasquale è facile e divertente, un'idea perfetta da abbinare allo stile e al mood dell'apparecchiatura. Creando una sinergia tra colori, tessuti e supporti, e ottenere un insieme elegante che stupirà gli ospiti.

