Cinque abitudini salutari per non ingrassare durante le festività natalizie

Durante le festività natalizie tra aperitivi, cene e pranzi con parenti, amici e colleghi è inevitabile ritrovarsi con qualche kg di troppo e ingrassare.

La socialità di questo periodo infatti ruota intorno al cibo e questo può mettere in difficoltà chi sta seguendo una dieta finalizzata al dimagrimento. Partiamo dal presupposto che per ingrassare non è necessario ingerire più calorie del solito. Molte volte l’aumento di peso e girovita dipendono da un apporto di nutrienti non equilibrato, da abitudini errate e sedentarietà.

Riuscire a restare in forma durante le festività natalizie non è assolutamente “un’impresa impossibile”. Godersi i momenti di convivialità senza pensare alla possibilità di ingrassare può essere realistico se si seguono cinque piccoli accorgimenti, preziosi e semplici da rispettare.

1. Prestare attenzione alle porzioni

La regola è mangiare poco di tutto. Il quantitativo della porzione di ogni portata può fare davvero la differenza. Bisogna prestare attenzione soprattutto agli antipasti. Quest’ultimi andrebbero mangiati con moderazione perché sono quelli che ci tentano di più tanto da concretizzarsi in abbuffate. Mangiarne in piccoli quantitativi ci consente di evitare eccessi e di godersi con serenità ogni portata.

2. Scegliere cibi detox

Nei pranzi e cene è bene limitare i formaggi, i salumi, gli affettati in genere che sono pieni di sale. Quest’ultimo può essere sostituito da spezie come curcuma, curry, peperoncino dall’azione antiossidante. Come contorno da prediligere sono le verdure di stagione, ricche di vitamine, sali minerali e fibre che stimolano il metabolismo e consentono di assorbire meno i grassi oltre a disintossicare l’organismo di scorie e tossine in eccesso. Le loro fibre inoltre donano un senso di sazietà che permette di non eccedere nelle quantità di cibo.

3. Bere tanta acqua

L’idratazione è di fondamentale importanza durante i pasti. Aiuta a supportare il metabolismo e a favorire la digestione. Bere acqua prima dei pasti inoltre è una strategia per controllare l’appetito. Il consiglio è portare con sé sempre una borraccia per ricordarsi di bere a piccoli sorsi e con una certa costanza durante la giornata (e non solo durante i pasti o prima).

4. Moderare il consumo di alcolici e dolci

È inevitabile in questo periodo ritrovarsi a brindare a tavola con vino e spumante. L’alcol tende però ad affaticare il fegato e a farci sentire gonfi e affaticati. Inoltre facilita l’accumulo di tossine dannose per la salute dell’organismo. Il consiglio dei nutrizionisti è di moderare il consumo delle bevande alcoliche prediligendo quelle più leggere e meno zuccherine.

Per quanto riguarda i dolci, da preferire sono quelli fatti in casa che contengono meno zuccheri. Come alternativa a fine pranzo si può optare per la frutta secca ricca si sali minerali e grassi buoni o una porzione di frutta fresca di stagione.

5. Fare tanto movimento

Tra un pranzo e l’altro concedersi una passeggiata consente di bruciare calorie.