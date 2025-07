Acqua aromatizzata, sette ricette da fare a casa

Bere acqua nelle adeguate quantità è vitale e con il caldo dell’estate è ancora più importante. A fare particolare attenzione devono essere soprattutto gli anziani perché con il passare degli anni il senso della sete si riduce, facendo così correre il rischio di rimanere disidratati.

Una bevanda diversa dal solito da tenere a portata di mano è l’acqua aromatizzata, capace di dissetare e nel contempo di dare un gusto particolare a ciò che beviamo.

Preparare l’acqua aromatizzata è facile e veloce: per crearla si possono utilizzare molteplici frutti e diverse erbe in modo da rendere il sapore sempre differente e peculiare. E’ un metodo che stuzzica il palato e che permette di stimolare la voglia di bere qualche bicchiere in più, a beneficio della salute.

Perché idratarsi a dovere

L’acqua è un elemento essenziale per l’organismo. Protegge i reni, trasporta le sostanze nutritive, lubrifica muscoli e articolazioni, aiuta a mantenere la corretta temperatura corporea, tutela la salute dell’occhio e della bocca, diminuisce il senso di stanchezza, favorisce la digestione. E questo solo per citare alcuni esempi.

Come preparare l’acqua aromatizzata

La regola di base è quella di lasciare in infusione nel liquido gli alimenti che abbiamo scelto. La durata è variabile: si può lasciare il composto in frigorifero per una notte se si prepara l’acqua aromatizzata la sera in modo da averla pronta la mattina oppure, se si prepara di giorno, si può aspettare anche molto meno. Alcune ore però sono necessarie affinchè l’acqua abbia il tempo di assorbire sapori e profumi.

Per quanto concerne il recipiente da utilizzare si può adoperare una caraffa, una bottiglia dal collo non troppo stretto oppure un distributore di bevande con rubinetto.

Quanti alimenti inserire nell’acqua? Dipende dai gusti perché le quantità determinano il sapore finale della bevanda. Indicativamente si può provare con 200 grammi di frutta ogni litro d’acqua. Ciò che non va aggiunto invece è lo zucchero.

Sette ricette da fare a casa

Tra le idee dissetanti e sfiziose da provare segnaliamo:

La classica a base di limone . L’acqua aromatizzata al limone (ma anche lime) è rinfrescante e dissetante. Basterà inserire in una caraffa d’acqua l’agrume tagliato a fettine e privato dei semi. Una nota in più può essere data dallo zenzero , tagliato a pezzetti e senza buccia.

. L’acqua aromatizzata al limone (ma anche lime) è rinfrescante e dissetante. Basterà inserire in una caraffa d’acqua l’agrume tagliato a fettine e privato dei semi. Una nota in più può essere data dallo , tagliato a pezzetti e senza buccia. Limone, cetriolo e menta . Sempre a base di agrumi, questa ricetta prevede l’accostamento con il cetriolo tagliato a fette e alcune foglioline di menta.

. Sempre a base di agrumi, questa ricetta prevede l’accostamento con il cetriolo tagliato a fette e alcune foglioline di menta. Frutti id bosco : Mirtilli, lamponi, fragole, more sono perfetti per aromatizzare l’acqua. In più si può inserire un rametto di rosmarino o in alternativa della menta.

: Mirtilli, lamponi, fragole, more sono perfetti per aromatizzare l’acqua. In più si può inserire un rametto di o in alternativa della menta. Pesche e more . I due frutti insieme sono un abbinamento interessante. La prima andrà tagliata a fettine prima di aggiungerla al composto. A fare da cornice un bel rametto di timo .

. I due frutti insieme sono un abbinamento interessante. La prima andrà tagliata a fettine prima di aggiungerla al composto. A fare da cornice un bel rametto di . Mela e cannella . La mela va tagliata a fette senza togliere la buccia e inserita nella brocca insieme ad una stecca di cannella. A chi piace, l’ anice stellato può rappresentare una valida aggiunta. I sapori possono ricordare maggiormente la stagione fredda, ma è comunque una ricetta da provare.

. La mela va tagliata a fette senza togliere la buccia e inserita nella brocca insieme ad una stecca di cannella. A chi piace, l’ stellato può rappresentare una valida aggiunta. I sapori possono ricordare maggiormente la stagione fredda, ma è comunque una ricetta da provare. Melone e lime. Al contrario della precedente, il melone è uno dei frutti per eccellenza dell’estate che può essere accostato a lime e foglie di menta. I frutti vanno tagliati a fette e privati dei semi prima di immergerli nell’acqua.

Al contrario della precedente, il melone è uno dei frutti per eccellenza dell’estate che può essere accostato a lime e foglie di menta. I frutti vanno tagliati a fette e privati dei semi prima di immergerli nell’acqua. Anguria e menta. Anche questa è un’idea che sa d’estate: anche in questo caso occorre tagliare pezzetti il frutto e inserirlo nell’acqua senza semi per poi aggiungere un rametto di menta.

