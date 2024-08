Over e ondata di caldo, attenzione alla disidratazione: tutte le soluzioni per affrontarla

Ascolta ora 00:00 00:00

Durante la stagione estiva, e non solo, una corretta idratazione potrebbe rivelarsi fondamentale per preservare il benessere del corpo e degli organi interni. Una necessità importante a ogni età, ma che può garantire maggiore benessere in particolare alla categoria over. Quest'ultima risulta maggiormente esposta alle problematiche imposte dalla disidratazione, che aumentano con il passare degli anni.

L'organismo, con il tempo, tende a ridurre gradualmente la naturale presenza dell'acqua esponendosi a una condizione di carenza di idratazione. Riconoscere i sintomi e affrontare la problematica è il primo passo verso una risoluzione positiva.

Over, come idratarsi nel modo giusto

Per allontanare lo spettro della disidratazione è importante creare una routine quotidiana, legata sia a una valida assunzione di acqua che di prodotti e alimenti che ne sono ricchi. A volte ci si dimentica di bere e di idratarsi, nonostante sia un gesto naturale e del tutto istintivo. Per evitare di trascurare il benessere del corpo è necessario creare una sorta di tabella di marcia da seguire scrupolosamente.

A partire dalla mattina quando, appena svegli, si può assumere un bicchiere di acqua mescolata con il limone, vero toccasana che assicura una ricarica di vitamina C. Durante la giornata, invece, è importante assumere almeno un litro e mezzo di acqua, quantitativo che può raggiungere anche i due litri durante i periodi estivi più afosi. Non si tratta di bere solo acqua ma si possono integrare i liquidi anche con il supporto di altre bevande quali tisane, tè, infusi, spremute fresce realizzate in casa senza zuccheri aggiunti.

Anche l'alimentazione svolge un ruolo importante, ma deve risultare ben bilanciata così da preservare il benessere degli over, per questo è bene scegliere cibi ricchi di acqua come ad esempio la frutta e la verdura. Senza dimenticare il pesce, i latticini e in percentuale minore anche la carne. Durante la giornata è fondamentale assumere il giusto quantitativo di acqua, magari impostando una sveglia sul cellulare o sfruttando le potenzialità di molte app dedicate. Durante la stagione estiva il caldo aumenta le temperature e favorisce la dispersione di acqua attraverso la sudorazione. Una condizione che può aumentare per chi pratica sport tra gli over, così perdendo sali minerali utili per le funzioni metaboliche.

Idratazione, cosa bisogna sapere

Per sfruttare i benefici dell'acqua bisogna saper scegliere quella più adatta, tenenendo conto della presenza di eventuali patologie e preferendo una bevanda ricca di calcio, prevalentemente calcica o bicarbonato-calcica. Con un leggero potere antiossidante e con livelli di minerali adeguati al singolo fabbisogno. Per non sbagliare è sempre meglio chiedere consiglio al medico di fiducia, che così potrà consigliare il prodotto più adatto.

Disidratazione, come si manifesta

Con il tempo diminuisce l'impulso legato alla sete e la percezione della stessa da parte dell'organismo e, complice il caldo, potrebbe palesarsi una condizione di disidratazione. Questa può compromettere lo stato di salute della persona over, accentuato anche dalla presenza di problematiche collaterali come la febbre, infezioni gastrointestinali, incontinenza e deterioramento cognitivo. Per questo motivo è bene non sottovalutare i campanelli di allarme quali secchezza delle mucose, incarnato pallido e pelle secca. Non vi è sudorazione ma subentra uno stato di spossatezza, sonnollenza con inappetenza e a volte confusione mentale.

Per ripristinare il benessere personale si può chiedere supporto al medico di fiducia, reintregando nel corpo i liquidi persi grazie a una costante assunzione di acqua.

Definendo unao alimento da assumere, così da recuperare rapidamente una. Ripristinando la serenità fisica e mentale, ma anche la forza necessaria per affrontare una quotidianità piena di impegni e fortemente dinamica.

