Le bevande zuccherate aumentano il rischio di caduta dei capelli

L'alopecia è una condizione che colpisce molti italiani. Sia che si tratti di una perdita di capelli minima oppure significativa, chi ne è affetto è spesso inquieto all'insorgenza di questa condizione. Diversi fattori possono essere implicati e gli scienziati citano spesso lo stress come elemento sfavorevole.

Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrition and Health il 21 agosto 2025 evidenzia altre cause che potrebbero essere responsabili della caduta dei capelli (https://journals.sagepub.com/doi/). Tra queste, i risultati evidenziano che un elevato consumo di bevande zuccherate è positivamente correlato alla caduta dei capelli, in particolare negli uomini.

L'impatto della vitamina D

Per approfondire il loro lavoro, i ricercatori hanno sintetizzato i dati provenienti da 17 pubblicazioni peer-reviewed. Hanno coinvolto oltre 61.332 partecipanti per comprendere meglio gli effetti della dieta sulla salute dei capelli. La maggior parte di questi partecipanti erano donne (circa il 97%). Le analisi hanno rivelato che la vitamina D era l'argomento di ricerca più comune tra gli studi esaminati.

I risultati erano spesso coerenti: livelli più bassi di vitamina D erano generalmente associati a una maggiore incidenza di alopecia areata (una forma autoimmune di perdita di capelli) e alopecia androgenetica (calvizie).

Lo zucchero è responsabile della caduta dei capelli?

Per determinare se il consumo di zucchero determini una maggiore caduta dei capelli, i ricercatori si sono basati su uno studio trasversale cinese condotto su 1.028 giovani uomini. Questo studio ha rilevato che un consumo eccessivo di bevande zuccherate – oltre 3.500 ml a settimana – aumentava significativamente il rischio di caduta dei capelli.

Gli scienziati sottolineano che limitare le bevande zuccherate può aiutare a prevenire la caduta dei capelli. Spiegano che il consumo di bevande zuccherate o alimenti trasformati ricchi di zucchero è un fattore indiretto collegato alla caduta dei capelli. Lo zucchero stimola un'eccessiva secrezione di sebo, favorendo la crescita microbica sul cuoio capelluto. Questo aggrava l'irritazione e l'infiammazione, contribuendo così alla caduta dei capelli.

Come prevenire la caduta dei capelli?

Considerando che alcune bevande o alimenti zuccherati possono favorire la caduta dei capelli in alcune persone, è importante valutare come prevenire questo problema. Lo studio sottolinea l'importanza dei fattori dietetici e nutrizionali per il mantenimento della salute dei capelli.

La genetica gioca un ruolo significativo nella caduta dei capelli, ma mantenere una dieta equilibrata è il rimedio più efficace a nostra disposizione. Se si apportano cambiamenti significativi alla propria dieta sotto la supervisione di un professionista sanitario, potrebbe volerci del tempo per notare risultati positivi. Ecco gli alimenti consigliati per proteggere il cuoio capelluto e i follicoli piliferi.

1. Uova

Sono una buona fonte di biotina, un minerale che può aiutare a stimolare la crescita dei capelli. Molti integratori per la crescita dei capelli contengono biotina, anche se, come sottolinea il Medical News Today , mancano prove scientifiche a supporto di questo beneficio, la biotina è presente anche nella carne, nel pesce, nella frutta secca, nelle patate dolci, negli spinaci e nei broccoli. Tuttavia, le uova sono uniche in quanto contengono anche altri composti utili per la crescita dei capelli: lisina, vitamina D e alcuni minerali.

2. Noci del Brasile

Sono un'ottima fonte di selenio, un minerale che può aiutare a stimolare la crescita dei capelli. Attenzione a non esagerare, poiché può causare l'effetto opposto: la caduta dei capelli. Il limite massimo raccomandato di selenio per gli adulti è di 400 microgrammi. Circa quattro noci del Brasile sono sufficienti per raggiungere questo limite.

3. Pesce azzurro

Gli acidi grassi Omega-3 fanno bene al cuore, ma anche a capelli, pelle e occhi. In uno studio del 2018 citato da Medical News Today , i ricercatori hanno scoperto che l'estratto di olio di pesce contenente un acido grasso Omega-3 stimolava la crescita dei capelli aumentando l'attività di alcune proteine. Un altro piccolo studio ha scoperto che l'assunzione di integratori di omega-3 può ridurre la caduta dei capelli. Pesci grassi come salmone, sgombro, tonno, aringhe e sardine sono altamente raccomandati.

4. Soia

Si ritiene che alcuni amminoacidi presenti negli alimenti ricchi di proteine, come la lisina, favoriscano la crescita dei capelli. Questo acido può essere assunto sotto forma di integratore o attraverso il consumo di alimenti come soia, carne, uova, fagioli, lenticchie, noci e spirulina.

5. Mangia meno grassi

Un gruppo di ricercatori della Tokyo Medical and Dental University ha utilizzato esperimenti su modelli murini per esaminare in che modo una dieta ricca di grassi o l'obesità geneticamente indotta influiscono sui capelli.Nella loro ricerca pubblicata a settembre 2021, gli scienziati hanno scoperto che l'obesità causa l'esaurimento delle cellule staminali del follicolo pilifero (HFSC) inducendo determinati segnali infiammatori. Questo blocca la rigenerazione del follicolo pilifero, portando alla sua perdita.

Una dieta ricca di grassi accelera il diradamento dei capelli riducendo le cellule staminali ematopoietiche (HFSC), che riforniscono le cellule mature deputate alla crescita dei capelli, soprattutto nei topi più anziani. Confrontando l'espressione genica nelle HFSC tra topi alimentati con HFD e topi alimentati con una dieta standard, questi topi hanno mostrato una perdita di capelli più rapida e follicoli piliferi più piccoli, oltre a una riduzione delle cellule staminali ematopoietiche (HFSC)." In futuro, questi risultati potrebbero contribuire a prevenire meglio la caduta dei capelli.

I ricercatori suggeriscono che un apporto equilibrato di nutrienti e alimenti specifici può influenzare positivamente la salute dei capelli. Una dieta che includa proteine, prodotti a base di soia, verdure crocifere e alcuni integratori alimentari può aiutare a ridurre la caduta dei capelli e a migliorarne la densità.

Oltre alla dieta, è fondamentale ridurre lo stress, poiché uno stress eccessivo può aumentare la caduta dei

capelli. Infine, come qualsiasi altra parte del corpo, i capelli devono essere protetti dal sole: un'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti (UV) li danneggia. Si consiglia quindi di indossare un berretto o un cappello.