Kiwi, il superfrutto che fa bene al corpo e alla mente

Durante l’inverno è possibile contare su un sistema immunitario forte ed efficiente mangiando kiwi, uno dei superfrutti alleati del nostro benessere durante la stagione più fredda e non solo.

Sono un ottimo spuntino che si può consumare in modo pratico in qualsiasi posto e momento della giornata. Consentono al nostro organismo di fare il pieno di vitamine C, E e B, acido folico, sali minerali come calcio, ferro, magnesio, potassio, zinco, sostanze antiossidanti indispensabili per il rafforzamento e il sostentamento fisiologico. Inoltre apportano poche calorie e per questo motivo sono alleati della dieta dimagrante.

Ecco perchè il kiwi non deve mai mancare sulle nostre tavole:

rafforza il sistema immunitario : il contenuto di vitamina C supera quello contenuto nelle arance. Questa vitamina oltre ad aiutarci a contrastare l’attacco di batteri e virus durante la stagione più fredda, ci permette di contrastare il senso di affaticamento e spossatezza;

: il contenuto di vitamina C supera quello contenuto nelle arance. Questa vitamina oltre ad aiutarci a contrastare l’attacco di batteri e virus durante la stagione più fredda, ci permette di contrastare il senso di affaticamento e spossatezza; fonte di energia : frutto consigliato agli sportivi per recuperare energie dopo un allenamento grazie al potassio. Questo prezioso minerale regola la pressione sanguigna ed è anche alleato della salute del cuore contrastando malattie cardio- vascolari come infarto e ictus o arteriosclerosi;

: frutto consigliato agli sportivi per recuperare energie dopo un allenamento grazie al potassio. Questo prezioso minerale regola la pressione sanguigna ed è anche alleato della salute del cuore contrastando malattie cardio- vascolari come infarto e ictus o arteriosclerosi; migliora l’umore : uno studio recente pubblicato sul British Journal of Nutrition ha dimostrato che mangiare due kiwi al giorno in soli quattro giorni aiuta a sentirsi più vitali e positivi. Il loro contenuto di vitamina C e sostanze antiossidanti infatti aiuta a contrastare il deterioramento cognitivo e ad allontare lo stress e la depressione;

: uno studio recente pubblicato sul British Journal of Nutrition ha dimostrato che mangiare due kiwi al giorno in soli quattro giorni aiuta a sentirsi più vitali e positivi. Il loro contenuto di vitamina C e sostanze antiossidanti infatti aiuta a contrastare il deterioramento cognitivo e ad allontare lo stress e la depressione; regolarizza l’attività intestinale : fonte naturale di fibre, permette all’organismo di disintossicarsi da scorie e tossine in eccesso contrastando problemi di stipsi o stitichezza cronica e preservando la salute dei batteri buoni. Contiene un particolare enzima chiamato actinidina che agevola il processo della digestione. Il suo consumo è consigliato soprattutto a colazione;

: fonte naturale di fibre, permette all’organismo di disintossicarsi da scorie e tossine in eccesso contrastando problemi di stipsi o stitichezza cronica e preservando la salute dei batteri buoni. Contiene un particolare enzima chiamato actinidina che agevola il processo della digestione. Il suo consumo è consigliato soprattutto a colazione; aiuta a dimagrire : dona un immediato senso di sazietà. Il basso contenuto di calorie lo rende uno spuntino sano;

: dona un immediato senso di sazietà. Il basso contenuto di calorie lo rende uno spuntino sano; azione anti – aging : le sue sostanze antiossidanti come la vitamina C, la vitamina E, i polifenoli e i flavonoidi rappresentano un valido e prezioso aiuto per contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Utili per una pelle luminosa, elastica e giovane, più a lungo;

: le sue sostanze antiossidanti come la vitamina C, la vitamina E, i polifenoli e i flavonoidi rappresentano un valido e prezioso aiuto per contrastare la formazione dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento delle cellule. Utili per una pelle luminosa, elastica e giovane, più a lungo; combatte il diabete : il suo indice glicemico è molto basso (9 g di zuccheri in 100 g di alimento). È un frutto tollerato anche da chi soffre di diabete soprattutto perché l’azione delle fibre in esso contenuto rendono lento l’assorbimento del glucosio;

: il suo indice glicemico è molto basso (9 g di zuccheri in 100 g di alimento). È un frutto tollerato anche da chi soffre di diabete soprattutto perché l’azione delle fibre in esso contenuto rendono lento l’assorbimento del glucosio; previene l’anemia: il ferro in esso contenuto è importante per la formazione dei globuli rossi nel sangue. La vitamina C permette di assorbire al meglio questo minerale.

Leggi anche: