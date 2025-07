Latte al cacao, la bevanda per gli sportivi e non solo. Tutti i benefici

Il latte al cacao è una delle bevande più raccomandate agli sportivi, da bere soprattutto dopo un allenamento faticoso.

È fonte di proteine ed energie preziose che consentono di percepire meno la fatica fisica. È una combinazione perfetta tra carboidrati e proteine che permette di prendersi cura della salute dei muscoli messi a dura prova durante una sessione di allenamento intensiva.

Contiene sali minerali come magnesio, potassio, zinco, rame e vitamine preziose che rafforzano efficacemente le difese immunitarie contrastando l’attacco di virus e batteri. Secondo i nutrizionisti la quantità raccomandata per godere al massimo dei benefici di questa bevanda sono massimo due bicchieri al giorno. Scopriamo quali sono i sei principali benefici per la salute dell’organismo se si pratica sport e non solo.

Aiuta ad idratare efficacemente

Il latte ha un effetto dissetante ed idratante degno di nota. Idrata più dell’acqua. Aiuta a recuperare i liquidi che si perdono con il sudore durante l’esercizio fisico. Da consumare anche in estate quando si ha più bisogno di integrare i liquidi e si ha voglia al tempo stesso di qualcosa di gustoso e nutriente. Ha un effetto drenante e aiuta a contrastare efficacemente la ritenzione idrica, responsabile della antiestetica cellulite.

Si prende cura dei muscoli

Il latte è fonte di proteine che aiutano alla massa muscolare a diventare più resistente quando è messa sotto sforzo da un allenamento intensivo. La sua combinazione con i carboidrati è una grande fonte energetica. Contiene anche un minerale prezioso per i muscoli, ossia il potassio che contrasta i crampi e i dolori tipici dell’esercizio fisico.

Rafforza le ossa

È una grande riserva di calcio e vitamina D, fondamentali per il sostegno del sistema scheletrico e per avere denti sani e forti. Consigliata come bevanda alle donne in menopausa per contrastare l’osteoporosi.

Favorisce la digestione

Latte e cacao facilitano la digestione e contribuiscono al benessere del microbiota intestinale. In particolare la teobromina contenuta nel cacao è una sostanza stimolante che favorisce il transito intestinale.

Migliora la circolazione sanguigna

Aiuta a rilassare i vasi sanguigni migliorando il flusso di ossigeno che arriva diretto ai muscoli. Di conseguenza la circolazione sanguigna ne risulta migliorata. In particolare i flavonoidi stimolano la produzione di acido nitrico che migliora il flusso sanguigno e l'ossigenazione dei tessuti.

Fa bene all’umore

È una bevanda consigliata molto alle donne in crisi premestruale perché contiene

magnesio e triptofano. Il primo stimola il rilassamento mentre il triptofano, essendo il precursore della serotonina diffonde un senso di benessere generale. Contrasta l’irritabilità, gli stati di ansia e la depressione.