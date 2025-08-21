Come leggere attentamente le etichette degli alimenti

Dalla quantità contenuta agli additivi alimentari, passando per il Nutri-Score e l'etichetta, sono molti i fattori da considerare quando si scelgono prodotti sani che fanno bene alla salute (e al pianeta). Vi insegneremo a decifrare le etichette alimentari.

Cos'è un'etichetta alimentare? Perché leggerla?

Le etichette presenti sulle confezioni degli alimenti sono come la carta d'identità del prodotto: contengono ogni genere di informazione che ci informa sulla sua origine, composizione, data di scadenza, benefici, ecc.

A parte alcune eccezioni (frutta e verdura fresca, aceto, acqua, latte, farina, zucchero, uova), l'elenco degli ingredienti è un'informazione che deve figurare obbligatoriamente sui prodotti alimentari.

Quali informazioni sono richieste sull'etichetta di un prodotto alimentare?

Secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ogni prodotto deve riportare tre informazioni obbligatorie sull'etichetta:

l’identità dell’alimento (denominazione commerciale, elenco degli ingredienti, paese di origine, ecc.) e il suo corretto utilizzo (data di scadenza, istruzioni, ecc.);

le sue caratteristiche nutrizionali (informazioni sul contenuto nutrizionale ed energetico dell'alimento, corrispondenti all'etichettatura nutrizionale);

indicazioni generali, nutrizionali e sulla salute che possono apparire sulle confezioni degli alimenti.

I produttori sono inoltre tenuti a indicare qualsiasi trattamento subito dal prodotto: pastorizzato, liofilizzato, congelato, in polvere, concentrato, affumicato, ecc.

Etichettatura: come leggere correttamente le etichette degli alimenti

Dal 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore nuove regole sull'etichettatura degli alimenti. Ecco una guida più dettagliata per decifrare la composizione di un prodotto e comprendere i termini riportati sulle confezioni.

La denominazione di vendita: indica la natura dell'alimento; serve a identificare il prodotto. Ad esempio, disidratato, congelato, dolcificato, con edulcorante;

L'elenco degli ingredienti: è presentato in ordine decrescente di importanza in percentuale. Menziona anche gli additivi classificati con la lettera "E", tra cui edulcoranti, aromi; e da dicembre 2014, la presenza (in grassetto o sottolineata) di una delle sedici sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, soia, uova, pesce, crostacei, frutta a guscio, cereali contenenti glutine, semi di sesamo, lupini, ecc.);

La quantità di determinati ingredienti o categoria di ingredienti;

La quantità netta del prodotto : in litri o millilitri per liquidi o gelati ; in grammi per altri prodotti;

Le date : il limite di consumo (DLC) e la durata minima di conservazione (che sostituisce la data di scadenza o DLUO del prodotto);

Condizioni speciali di conservazione;

Il nome e l'indirizzo del produttore , confezionatore o venditore stabilito nell'Unione Europea;

Il Paese di origine;

Il lotto di produzione: serve per la tracciabilità del prodotto;

Istruzioni per l'uso o consigli per l'uso;

Timbro veterinario: per i prodotti di origine animale, prova del controllo effettuato dai servizi veterinari del Ministero dell'Agricoltura. È inoltre obbligatoria la menzione del luogo di nascita, del luogo di allevamento e del luogo di macellazione;

Il peso del grasso nei formaggi.

Carboidrati, grassi... Come leggere un'etichetta nutrizionale?

Dal dicembre 2016, le dichiarazioni nutrizionali sono obbligatorie per gli alimenti preconfezionati e informano i consumatori sulla quantità di nutrienti presenti in un prodotto alimentare.

La normativa impone criteri rigorosi per la presentazione della dichiarazione nutrizionale, per consentire ai consumatori di confrontare i prodotti alimentari, tra questi rientrano, ad esempio, le indicazioni per 100 g o per 100 ml relative a:

il valore energetico degli alimenti;

contenuto di grassi;

contenuto di carboidrati ;

contenuto proteico.

I produttori possono indicare sull'etichetta i valori nutrizionali per porzione se è indicato il numero di porzioni contenute nella confezione (ad esempio per biscotto in una confezione di biscotti) e come percentuale dell'assunzione di riferimento (per 100 g e/o per porzione).

Alcuni prodotti sono soggetti a esenzione, ad esempio:

Alimenti non trasformati che includono un singolo ingrediente o una categoria di ingredienti; Infusi di piante o frutti; Tè; Prodotti alimentari confezionati in imballaggi o contenitori la cui faccia più grande ha una superficie inferiore a 25 cmq.

Esempio di etichetta nutrizionale per un prodotto alimentare

La dichiarazione nutrizionale si presenta sotto forma di tabella dei valori nutrizionali che presenta informazioni standardizzate. Può essere integrata da altri elementi come vitamine , sali minerali, acidi grassi monoinsaturi o polinsaturi, ecc., purché presenti in quantità significative, in modo da non indurre in errore il consumatore.

Informazioni nutrizionali Unità di misura

Valore energetico in kilocalorie/kilojoule (*)

Grassi in grammi di cui Acidi grassi saturi,carboidrati,zuccheri,sale,proteine e il (*) Il kilojoule (KJ) è l'unità di misura internazionale dell'energia.

Conoscere la quantità di prodotto nella confezione

Questa informazione è particolarmente utile quando si vogliono preparare delle ricette. La quantità del prodotto deve essere indicata sulla confezione. Può essere netta:

In volume, per prodotti liquidi o per bevande (in litri, millilitri o centilitri);

In massa , per altri prodotti (in grammi, chili, ecc.).

Se l'alimento è in un liquido (sottaceti, verdure in scatola o in barattolo , ecc.), è necessario indicare il peso netto sgocciolato. Un consiglio: quando si acquistano prodotti in scatola, fare riferimento al peso netto sgocciolato perché questa sarà la quantità totale di alimento che si consumerà.

Composizione di un prodotto: informazione obbligatoria?

L'elenco degli ingredienti e la loro quantità sono tra le informazioni obbligatorie sulle etichette. I produttori devono inoltre elencare gli ingredienti in ordine decrescente di importanza nel prodotto : il più presente per primo, il meno presente per ultimo.

Fate attenzione, però, perché alcuni alimenti non sono obbligatori in questa lista. Questi sono:

Prodotti contenenti un solo elemento quando la denominazione di vendita è identica a quella dell'ingrediente o consente di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente (zucchero, caffè , tè, ecc.);

Frutta e verdura fresca; Acque gassate; Aceti; Latte; Formaggio; Burro; Panna fermentata.

Saper decifrare gli additivi contenuti negli alimenti

Gli additivi alimentari sono quasi sempre presenti nella composizione dei prodotti alimentari. Sono sostanze che migliorano o preservano le caratteristiche degli alimenti . Alcuni sono controversi perché accusati di essere cancerogeni, come i nitrati o i nitriti , il biossido di titanio (E171), ecc.

Possono essere visualizzati in modo chiaro, come "lievito in polvere" (bicarbonato di sodio), oppure con l'ausilio di un codice. Vengono quindi tradotti come segue:

E471 per un emulsionante;

E466, come addensante.

La “E” sta per Europa e i tre numeri si riferiscono a una categoria:

100 per i coloranti;

200 per i conservatori;

300 per gli agenti antiossidanti;

400 per gli agenti testurizzanti.

Qual è lo scopo della RDA (dose giornaliera raccomandata)?

Non è sempre facile sapere se la quantità indicata di un nutriente è ragionevole o troppo alta per il nostro equilibrio alimentare.

Per informare i consumatori sul contributo degli alimenti alla copertura del fabbisogno giornaliero medio di vitamine e minerali , i produttori utilizzano un concetto semplice: la dose giornaliera raccomandata (RDA). E questa informazione è sempre più presente sulle etichette dei prodotti alimentari! Ad esempio, guardando la confezione di un succo d'arancia, saprete che un bicchiere rappresenta il 20% della RDA di vitamina C.

Gli altri ingredienti restano nell'ombra e, se non si esamina attentamente la loro lista, si rischia di imbattersi in prodotti troppo ricchi di zuccheri, sale, grassi, ecc.

Capire le etichette alimentari: sale o sodio?

Sebbene non vi sia alcun obbligo da parte del produttore di indicare il contenuto di sale del prodotto, questo è diventato un argomento di vendita. Quasi l'80% del nostro consumo di sale proviene da alimenti trasformati: dolci, salumi, piatti pronti, ecc. Un consumo eccessivo (oltre 12 g al giorno) è dannoso per la salute . Aumenta il rischio di malattie cardiovascolari e può essere pericoloso per le persone con pressione alta o diabete. Questo argomento salutistico è ben compreso da alcuni produttori che enfatizzano la quantità di sale nei loro prodotti.

Il sodio è spesso indicato sulle etichette, un grammo di sodio corrisponde a 2,5 g di sale. Quando un prodotto riporta il contenuto di sodio, è sufficiente moltiplicare questo valore per 2,5 per ottenere la quantità effettiva di sale. Si raccomanda un consumo medio per adulto di 6-8 grammi al giorno.

Prestare molta attenzione alla menzione degli allergeni nel prodotto

La quantità di allergeni utilizzati o presenti nel prodotto finito deve essere indicata. Sulla confezione, può essere presentata sotto forma di diciture: "contiene", "presenza di" o "questo prodotto può contenere".

La normativa europea elenca dodici categorie di allergeni da dichiarare :

Glutine ;

Crostacei;

Uova e pesce;

Arachidi;

Soia ;

Latte ;

Noci;

Sedano;

Senape;

semi di sesamo;

Anidride carbonica;

Zolfo e solfiti.

Il loro nome deve essere chiaro : ad esempio, "lecitina di soia" e non "E322". Se il nome dell'alimento fa chiaramente riferimento alla presenza di un allergene (formaggio, latte o burro sono prodotti a base di latte), la sua indicazione nella composizione del prodotto non è obbligatoria.

Qual è la data di scadenza (UBD e BBD)?

La data di scadenza

La data oltre la quale il consumo del prodotto presenta un rischio per la salute ( intossicazione alimentare , ecc.) . È indicata con la dicitura: “da consumarsi entro” (giorno e mese). È possibile consumare alcuni prodotti anche dopo questa data (yogurt, biscotti, ecc.), mentre altri è preferibile consumarli qualche giorno prima (pesce, carne, ecc.).

La data oltre la quale le qualità nutrizionali e gustative del prodotto non sono più garantite, senza che il suo consumo comporti pericoli per la salute. È indicata dalla dicitura "da consumarsi preferibilmente entro...". La maggior parte degli alimenti oltre questa data è ancora commestibile perché spesso si tratta di prodotti secchi (biscotti, pasta, caffè, tè, ecc.).

Etichette alimentari: segnali ufficiali della qualità del prodotto

Le etichette presenti sui prodotti di consumo sono importanti: aiutano a identificare l'origine di un prodotto e indicano i "premi" assegnati ai produttori.

Etichetta Rossa : attesta la qualità superiore di un prodotto;

Etichetta AB ( agricoltura biologica ): si applica ai prodotti in cui almeno il 95% degli ingredienti proviene da un metodo di produzione che esclude sostanze chimiche;

La Denominazione di Origine Controllata (AOC): garantisce la specificità del prodotto alimentare legato al terroir e al know-how locale;

Certificazione di conformità , Asset di Qualità Certificata (ACQ): assegnata a determinati prodotti, le cui specifiche sono regolarmente controllate (prosciutto senza fosfati, frutta raccolta a maturazione, freschezza delle insalate pronte all'uso , ecc.);

Termini “Naturale”, “Fatto in casa”, “Artigianale”, quali sono le differenze?

Su alcuni prodotti sono presenti dei "timbri" che il produttore espone per indicare l'autenticità del prodotto.

Naturale : prodotto che si trova in natura, non lavorato, non trattato e senza additivi (pesce in scatola, acqua minerale , aromi, ecc.);

Fatto in casa : prodotto preparato in modo non industriale e secondo una ricetta tradizionale. Viene venduto direttamente dal produttore al consumatore;

Artigianale: prodotto realizzato da un artigiano iscritto nel registro delle imprese;

Fattoria : prodotto preparato in fattoria su scala non industriale utilizzando alcune tecniche tradizionali, ma attenzione ai termini “di fattoria” o “burro puro” che non significano molto;

Senza additivi : prodotto che non contiene un determinato additivo, anche se consentito dalla legge.

Cos'è esattamente il Nutri-Score?

Dal 2017, il logo Nutri-Score può essere visualizzato sulla parte anteriore delle confezioni. Questo sistema di etichettatura nutrizionale, che integra la dichiarazione nutrizionale obbligatoria prevista dalla normativa europea, serve a rendere le informazioni nutrizionali più chiare e leggibili. Il Nutri-Score, noto anche come sistema a 5 colori, è un sistema di etichettatura nutrizionale basato su un logo con cinque valori che vanno dalla A alla E e dal verde al rosso, stabiliti in base al valore nutrizionale di un prodotto alimentare.

Il Nutri-Score tiene conto del contenuto di nutrienti e alimenti da promuovere ( fibre , proteine, frutta e verdura ) e di nutrienti da limitare (energia, acidi

grassi saturi, zuccheri, sale) per 100 g di prodotto . Dopo il calcolo, il punteggio ottenuto per un prodotto consente di assegnargli una lettera e un colore .

Oggi l'applicazione di questo logo sulle confezioni è facoltativa.