Pancake a colazione, proposte gustose e light da preparare velocemente

Morbidi e soffici pancake rappresentano la vera colazione Made in USA, vero emblema del brunch a stelle e strisce che tanto ci ha fatto sognare attraverso film e serie TV americane. Come non ricordare la scena iconica di Pulp Fiction, mentre, John Travolta e Samuel L. Jackson li consumano seduti alla tavola calda in compagnia di uova, bacon e caffè fumante.

In abbinamento consciroppo d'acero, marmellata, burro d'arachidi, creme spalmabili o in versione salata, i pancake sono molto amati anche dagli inglesi e dagli irlandesi. Nel tempo si sono guadagnati un posto tra le ricette dolci di molte nazioni, divenendo così parte integrante delle varie culture alimentari locali. Da qualche tempo hanno preso piede i pancake in versione proteica e quelli light, più leggeri e digeribili: perfetti per iniziare la giornata con una ricarica di energia.

Pancake, una storia americana?

Da sempre vengono associati alla tipica colazione americana, dove i pancake si sono ritagliati un ruolo di tutto rispetto anche per il brunch o la merenda. Nei Paesi Bassi sono noti come pannenkoek, una via di mezzo tra pancake e crepes francesi, proposti sia in versione dolce che salata. Sono molto amati anche in Australia e Nuova Zelanda, in Scozia, nel Sud America e anche in Italia, dove è molto gettonata la versione salata o proteica. Per celebrarli è stata istituita una giornata dedicata nota come Shrove Tuesday o, più informalmente, Pancake day e precede il periodo di digiuno e penitenza che conduce alla Pasqua. Ma anche il momento perfetto per farne una scorpacciata.

Nonostante siano riconducibili alla cultura americana a stelle e strisce i pancake vantano origini più antiche, con tracce del loro passaggio fin nell'Antica Grecia. Erano noti come teganites o tagenites, prendevano il nome dal tegame impiegato per la preparazione. Una versione rudimentale degli stessi pancake senza lievito, più sottile, che anche gli antichi romani adottarono, impreziosendo la ricetta con le spezie per poi diffondersi, con il tempo, in tutta Europa fino alla Russia, attraversando ogni epoca storica. Furono proprio gli americani a modificare la ricetta grazie all'aggiunta del lievito, che li trasformò in frittelle soffici, morbide e più alte. Divenendo parte della cultura culinaria americana.

Pancake, la ricetta

Si preparano in pochi minuti, la ricetta dei pancake è facile ed è perfetta per addolcire il risveglio con una colazione super golosa. Per prepararli procuratevi:

1 uovo

250 ml di latte

200 grammi di farina 00

65 grammi di zucchero

1 cucchiaino di lievito per dolci

burro, sale, sciroppo d'acero

Versate l'uovo e lo zucchero in una ciotola, mescolate con una forchetta per amalgamare per poi unire il latte, un pizzico di sale e il lievito, sbattendo il tutto con una frusta. Amalgamate evitando la formazione di grumi, per poi imburrare a piacere una padella dove verserete un mestolo piccolo di composto. Lasciate cuocere a fuoco basso fino a che non si saranno formate le classiche bollicine sulla superficie superiore. Procedete girando il tutto e proseguendo con la cottura, per un massimodi cinque o sei minuti, potete prepararli anche cuocendoli in una padella antiaderente senza condimenti ma senza mai schiacciarli. Serviteli caldi, uno sopra l'altro, con l'aggiunta di sciroppo d’acero o miele, creme dolci, frutta fresca, un trito di frutta secca.

Pancake, sette alternative light

Gli amanti delle ricette leggere e dello sport preferiscono la versione light dei pancake, spesso perfetta anche per i vegani. La preparazione è molto più facile e veloce di quanto si possa pensare.

Pancake con avena

È un'alternativa sana e saporita alla farina, che si sostituisce con la farina di avena, mixando con gli ingredienti consueti. Si può sostituire il burro con l'olio di semi di girasole, decorando con miele e frutti rossi. All'impasto si può aggiungere dello yogurt greco o sostituire il latte vaccino con uno vegetale. Un'altra versione più light prevede la presenza della farina di avena in coppia con una banana matura, da schiacciare e mescolare insieme. Con l'aggiunta di due uova, lievito, un pizzico di cannella, vaniglia e sale. Si cuoce nell'olio vegetale e si serve con sciroppo d'acero, oppure confettura light senza zucchero.

Pancake con albumi

Sono una versione fit dei pancake più classici, amatissimi da chi fa sport con costanza. Si preparano in modo facile e veloce, bastano albumi, farina anche d'avena, zucchero di canna e lievito per dolci. Si versano in una ciotola gli albumi, lo zucchero e si mescolano con una frusta, quando si formeranno le classiche bollicine potrete unire il lievito e la farina. Appena l'impasto risulterà pronto versatene un mestolo in una padella antiaderente, con poco olio di semi, cuocendo fino alla formazione delle classiche bollicine di cottura. Girate e proseguite sull'altro lato, servendoli con frutta secca, miele e frutta fresca. A piacere nel composto si possono aggiungere un goccio di latte vegetale, estratto di vaniglia e anche proteine in polvere, ma solo su indicazione del vostro personal trainer.

Pancake con yogurt

Aggiungere lo yogurt all'impasto rende più soffici i pancake, risultando anche più delicati al gusto. Si preparano come sempre mixando 3 uova, con 300 grammi di farina, 180 grammi di zucchero di canna, lievito per dolci e 250 grammi di yogurt magro o anche greco, a piacere la scorza grattugiata di un limone. Si prepara la pastella per poi cuocerla nell'olio di semi. Si servono con frutti di bosco, granella di nocciole, oppure del cioccolato in polvere o del gelato. Aggiungendo un pizzico di sale si possono poi servire con formaggio spalmabile e salumi.

Pancake con farina di ceci

Per una proposta salata ecco i pancake con farina di ceci da mescolare con acqua, sale e lievito. Si possono arricchire con la presenza delle verdure precedentemente tagliate e saltate in padella, ad esempio cipolle, zucchine, peperoni, pomodori. Per un gusto deciso si possono mescolare con zenzero fresco grattugiato, peperoncino, spinaci o anche patate. Ottimi anche come pancake proteici.

Pancake con farina di riso

Una variante golosa prevede l'impiego della farina di riso al posto di quella classica, magari con l'aggiunta di latte vegetale o senza lattosio. L'ideale per chi segue una dieta gluten free ma non vuole rinunciare alla morbidezza e alla dolcezza, sin dalla colazione. Si possono servire con creme spalmabili, confetture e frutta fresca.

Pancake con latte vegetale

La ricetta è quella classica e si può modificare sostituendo il latte vaccino con quello vegetale. Mentre per una versione super leggera si può eliminare il latte e aggiungere dell'acqua naturale e un pizzico di estratto di vaniglia. Servendo il tutto con miele, more fresche e cannella in polvere.

Pancake senza zucchero e burro

Per gli amanti delle colazioni sane ma leggere ecco la versione super light dei pancake che si possono ottenere mixando farina, anche integrale, con latte, anche vegetale, uova e lievito in polvere, magari con l'aggiunta di una banana matura schiacciata. Da guarnire con frutta fresca, marmellata, confetture, oppure con formaggio o salumi anche veg.

Preparare i pancake è davvero facile, spesso i quantitativi degli ingredienti seguono la filosofia della dose a sentimento, come le

combinazioni. Si possono preparare classici, leggeri, fit, vegan, con farine alternative, salati, basta giocare con gli ingredienti creando la proposta più adatta per soddisfare la golosità e il benessere personale.

