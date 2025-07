Pancia piatta: cosa mangiare a colazione, pranzo e cena per sgonfiarti in pochi giorni

Avere una pancia piatta è uno dei desideri di molte persone, sia donne che uomini.

Quella della pancia gonfia è una condizione molto legata allo stile di vita e alle abitudini alimentari. A volte a provocarla è la vita frenetica che ci spinge a consumare pasti in orari non consoni o a mangiare in modo errato e disordinato. A ciò si aggiungono fermentazioni intestinali, ritenzione idrica e digestione rallentata.

Un’alimentazione sana ed equilibrata in cui vi sono particolari alimenti che svolgono un’azione benefica su questo problema aiuta a ridurre l’accumulo di aria e liquidi nel tratto gastrointestinale. La regola principale è quella di ridurre gli alimenti fermentabili che possono provocare disturbi intestinali o disbiosi. Scopriamo insieme un menù tipo sgonfia pancia che include dei cibi che consentono di essere facilmente digeribili e che non provocano gonfiore.

A questi tre pasti principali che seguono si possono aggiungere due spuntini, uno da consumare a metà mattinata e uno a metà pomeriggio a base di frutta secca, semi di chia, o una mela cotta, yogurt con mirtilli, prugne secche. Sono tutti cibi ricchi di fibre e che contribuiscono a velocizzare la funzione digestiva promuovendo il transito intestinale.

La colazione facilmente digeribile

A colazione i nutrizionisti consigliano di mangiare porridge con fiocchi di avena. L’avena rispetto ad altri tipi di cereali contiene fibre solubili che contrastano il gonfiore e la stitichezza. Consigliato è anche un frullato di banana ricca di potassio e fibre solubili. L’ideale è optare per quella meno matura, ossia leggermente verde perché è più ricca di fibre solubili e prebiotici, alleati del microbiota intestinale. Ottimo anche lo yogurt greco p il kefir. Entrambi con il loro contenuto di probiotici aiutano ad equilibrare la flora intestinale.

Il pranzo per contrastare il gonfiore addominale

Per pranzo via libera a riso basmati, quinoa, miglio come alternativa alla pasta come fonte di carboidrati. Se proprio non si può fare a meno della pasta è meglio optare per quella integrale. Questi alimenti oltre a donare un immediato senso di sazietà sono ricchi di fibre che favoriscono il transito intestinale. Risultano facilmente digeribili e riducono il rischio di fermentazione all’interno dell’intestino. Possono essere accompagnati da verdure come zucchine, carote, cetrioli, finocchi, pomodori e peperoni.

La cena ideale a base di proteine

Carni bianche come pollo e tacchino sono ad alto contenuto proteico e perfette per la cena. Sono carni magre che l’organismo digerisce con facilità. Anche il pesce ricco di omega 3 in primis salmone o pesce azzurro (come sardine, orate, alici, aringhe, sgombro) tutto alla griglia condito con olio evo e accompagnato da verdure è una cena ideale per una pancia piatta in poco tempo.

Questo tipo di pesce ha proprietà antinfiammatorie che possono aiutare a ridurre il gonfiore. Tra le verdure consigliate vi sono melanzane, zucchine, carote, spinaci. Sono perfette perché stimolano la diuresi contrastando la ritenzione idrica.