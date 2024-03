Stevia: quali sono i benefici di questo dolcificante naturale

Che cosa è la stevia

La stevia è un dolcificante naturale, ritenuta un valido sostituto dello zucchero.

Si ricava da una pianta chiamata Stevia Rebaudiana Bertoni appartenete alla nota famiglia delle Asteraceae. In Giappone è utilizzata già da circa trent’anni per dolcificare gli alimenti e attenuare il sapore del sale molto usato nella cucina orientale.

È priva di calorie ed è facilmente digeribile e assimilabile. Viene utilizzato come ingrediente prezioso nelle diete ipocaloriche miranti al mantenimento del peso forma e al dimagrimento. È una fusione tra due zuccheri facilmente assorbibili, ossia lo stevioside e il rebaudioside. Nella sua funzione di dolcificante risulta più potente dello zucchero (ad esempio a 10 grammi di stevia, corrispondono circa 100 grammi di zucchero). Inoltre svolge un’azione efficace sul metabolismo del glucosio.

Quali sono i benefici della stevia

Ecco 7 benefici tra i più comuni:

1. Regolarizza l’attività intestinale

Rispetto al saccarosio risulta facilmente assimilabile dall’intestino. Il merito è dei polifenoli e dei glicosidi steviolitici in essa contenuti. Questi svolgono un’azione antinfiammatoria sulle cellule del colon limitando così eventuali disturbi gastrici e intestinali.

2. Azione anti- aging

I fenoli e i polifenoli in essa contenuti svolgono anche una preziosa azione antiossidante che contrasta l’invecchiamento cellulare e la formazione dei radicali liberi. Risulta così un vero e proprio toccasana per mantenere la pelle giovane, più a lungo. Utile anche per liberarsi di acne e punti neri.

3. Riduce la pressione arteriosa

Le foglie di questa pianta sono utili in caso di ipertensione perché tendono a normalizzare i livelli di pressione sanguigna riducendo il rischio di contrarre pericolose malattie cardiovascolari.

4. Contrasta il colesterolo cattivo

Alleata nella regolarizzazione del colesterolo nel sangue grazie alla riduzione dei trigliceridi.

5. Previene le carie dentali

Utilizzare la stevia al posto dello zucchero è un modo sano per prevenire l’insorgenza di carie provocate da un abuso di dolci e alimenti ricchi di zuccheri semplici.

6. Effetto diuretico

Stimola la diuresi aiutando a regolarizzare la funzionalità dei reni impegnati a liberare l’organismo da tossine e scorie in eccesso.

7. Contrasta la candidosi

Questa infezione che colpisce maggiormente le donne è provocata da un fungo chiamato Candida albicans che viene debellato maggiormente con un’alimentazione priva di zuccheri semplici.

Stevia: attenzione a quanta ne assumi

In Italia a causa della natura di alcune sue componenti, il commercio della stevia è stato vietato per un lungo periodo. Negli ultimi anni il suo consumo anche in tempi prolungati è stato valutato sicuro. Di fatti se utilizzata come dolcificante in maniera moderata non presenta delle particolari controindicazioni. La sua assunzione in dosi elevate può però provocare alcuni problemi. I più frequenti sono dissenteria, ipotensione e ipoglicemia.

LEGGI ANCHE: