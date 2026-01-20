Perché fare colazione con lo yogurt greco: zero grassi, perfetto per la dieta e con benefici a muscoli e ossa

Ideale per spezzare la fame o per una pausa di dolcezza, lo yogurt è la scelta preferita per chi punta a godersi un momento di benessere ma ricco di nutrimento. Tra le tante tipologie lo yogurt greco è sicuramente il più diffuso e apprezzato, grazie alla sua consistenza densa, morbida e cremosa e quella punta di acidulo che piace tanto.

La sua densità è data da una doppia filtrazione del prodotto, che riduce così l'acqua presente senza impoverirlo di vitamine e sali minerali. La quota proteica è superiore, mentre le calorie e i grassi quasi assenti. La scelta giusta per chi segue una dieta dimagrante o pratica sport.

Versatile e nutriente lo si può consumare sin dal mattino, preparando una serie di ricette gustose, sazianti ma senza grassi.

Yogurt greco, un toccasana per i muscoli, le ossa e la linea

Come accade per lo yogurt classico anche lo yogurt greco è un prodotto a base di latte fermentato, grazie all'azione dei batteri Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus. Questi trasformano il lattosio in acido lattico, che porta a una diminuzione degli zuccheri presenti. Durante la fase di lavorazione lo yogurt viene filtrato in modo lentissimo, noto come processo di colatura, che gli consente di eliminare il siero e i liquidi presenti, aumentandone la densità e la concentrazione nutrizionale. Lo yogurt greco risulta così più cremoso, con un gusto leggermente più acidulo e meno dolce.

Il risultato finale è un prodotto maggiormente più proteico rispetto allo yogurt classico, pochi carboidrati e zuccheri, con un buon apporto di zinco, magnesio, calcio, fosforo, potassio, probiotici, vitamine del gruppo B, soprattutto B12 e riboflavina necessaria per le difese dell'organismo e per aumentare il livello energetico. Lo yogurt greco classico può contenere anche il 10% di grassi, ma il più gettonato è quello realizzato con latte magro ovvero con lo 0% di grassi.

Cosumare lo yogurt greco con zero grassi offre molti vantaggi, a partire dalla ricarica proteica utile per la crescita muscolare, inoltre offre un valido senso di sazietà e risulta più leggero. È povero di zuccheri e questo aiuta anche nel controllo del peso, protegge il benessere delle ossa e dei denti, supporta il sistema immunitario e la salute della flora intestinale. Per gustare uno snack saziante ma senza grassi, oppure per ricaricarsi dopo una sessione sportiva, lo yogurt greco è la soluzione grazie alla sua versatilità quale protagonista di tante ricette golose.

Yogurt greco, frutti di bosco e semi di chia

Un abbinamento perfetto tra una valida base proteica, lo yogurt greco, e le fibre della frutta e dei semi di chia. Lavate i frutti di bosco mentre versate lo yogurt in una ciotola, unite un cucchiaio di semi di chi che andrete a mescolare. Lasciate riposare il tutto per 30 minuti, per poi unire i frutti di bosco, ad esempio ribes o mirtilli completando con una spolverata di cannella.

Yogurt greco, avena e mela

Nutriente e saziante questa combinazione rende la colazione più nutriente e golosa, offrendo una ricarica energetica immediata. Versate in un pentolino una manciata di fiocchi d'avena, mezza mela sbucciata e tagliata a pezzetti e poca acqua, per poi ammorbidire il tutto a fuoco lento. Mescolate fino a quando non si sarà addensato, versate lo yogurt in una tazza grande, unite il composto ormai raffreddato e completate con un pizzico di miele.

Yogurt greco, frutta secca tritata e cacao amaro

Versate lo yogurt greco in una ciotola, aggiungete una granola ottenuta tritando qualche mandorla, noce e nocciola.

Completate il tutto versando l'equivalente di tre quadrotti disciolto a bagno maria, oppure cacao in polvere con un pizzico di cannella. La combinazione giusta per assumeree proteine.