Zuppe detox invernali: 4 ricette da preparare e tornare in forma

Il tempo delle feste di Natale è agli sgoccioli, è giunto il momento di mettere da parte sgarri alimenti e portate abbondanti. L'obiettivo è quello di depurare l'organismo dagli eccessi del periodo e dalle troppo calorie, riorganizzando il menu quotidiano così da riprendere con la routine alimentare consueta.

Gli ortaggi di stagione possono trasformarsi in validi alleati, favorendo una valida fase detox grazie alla preparazione di piatti e ricette nutrienti. Tra tutti le zuppe calde, in grado di confortare l'umore e supportare reni, fegato e intestino durante la naturale fase di depurazione.

Prepararle è facile e veloce, l'ideale per gustare una pietanza corroborante e nutriente sia a pranzo che a cena, per un piatto sano ed equilibrato.

Depurarsi, come funziona il nostro organismo

Il nostro organismo è una macchina complessa quanto efficiente, in grado autonomamente di eliminare scorie e tossine che si accumulano. Dopo un periodo di eccessi alimentari il corpo mette in campo una serie di processi depurativi del tutto naturali, e lo fa con il supporto degli organi preposti a questo ruolo. Questi sono noti come organi emuntori, ovvero che hanno il compito di neutralizzare ed eliminare le sostanze di scarto e le tossine, per riportare l'organismo in equilibrio. I principali sono i reni, il fegato, l'intestino che lavorano coordinandosi con la pelle e i polmoni. Così da eliminare urine, feci e sostanze di scarto attraverso la respirazione.

L'effetto detox messo in campo da zuppe e preparati risulta di supporto a questi organi, in particolare per l'intestino così da facilitare un più regolare transito intestinale con relativa eliminazione delle scorie. Zuppe preparate in modo equilibrato e bilanciato, ricche di prodotti vegetali, possono offrire nutrimento, una ricarica di fibre utili per la salute della flora intestinale, ma anche per idratare, sfiammare e introdurre antiossidanti naturali.

L'impiego delle zuppe dopo un periodo di eccessi alimentari può rivelarsi d'aiuto per supportare una digestione migliore, come parte integrante di una dieta equilibrata a lungo termine e per rimettersi in forma. Un percorso che deve avvalersi di prodotti freschi e naturali, da preparare sul momento, e che deve durare al massimo tre giorni. Il tempo utile per riportare benessere, eliminare le scorie e proseguire con una dieta sana, bilanciata, ricca di nutrienti essenziali, proposta da un esperto o da un nutrizionista di fiducia.

4 zuppe sane per facilitare la fase detox

La stagione invernale offre tutti gli ingredienti per realizzare una serie di zuppe sane, golose e ricche di nutrimento. L'ideale per archiviare gli eccessi alimentari natalizi e riprendere le abitudini di sempre.

Vellutata di lenticchie rosse e cipolle

Una zuppa piena di sapore e salute, tutto merito delle lenticchie rosse ricche di proteine vegetali, fibre, vitamine del gruppo B, ferro, zinco e potassio. Per prepararla tritate una cipolla rossa e una carota, lasciatele imbiondire in una pentola capiente con olio d'oliva. Aggiungete le lenticchie rosse decorticate, circa 200 grammi, mescolando per qualche minuto per insaporire. Completate unendo mezzo bicchiere di passata di pomodoro e un litro di brodo vegetale, qualche foglia di alloro e timo. Lasciate cuocere a fuoco lento, proteggendo con un coperchio e mescolando di tanto in tanto. Quando si sarà ammorbidito il tutto e asciugato buona parte del brodo spegnete, aggiustate di sale e frullate per ottenere una vellutata morbida. Servite a piacere con crostini di pane integrale tostato.

Zuppa di cavolo nero e patate

Ricca di sapore e perfetta per scaldarsi e coccolarsi, la zuppa di cavolo nero e patate offre una ricarica di nutrimento, vitamine A, C, K, potassio, calcio, ferro, fibre e antiossidanti. Un toccasana per il sistema immunitario ma principalmente per migliorare la digestione e depurare l'organismo. Si prepara partendo dall'eliminazione della costa centrale delle foglie di cavolo nero, che andranno lavate e tagliate e pezzetti. Si prosegue sbucciando e tagliando a tocchetti due patate, per poi affettare mezza cipolla. Versate quest'ultima in padella con dell'olio e uno spicchio d'aglio, lasciate ammorbidire per poi aggiungere qualche cucchiaio di passata di pomodoro e le patate a tocchetti. Completate con poco acqua, il cavolo nero e una manciata di sale, lasciando cuocer su fuoco dolce con un coperchio. Eliminate l'aglio, aggiungete dell'acqua e proseguite nella cottura per circa 15 minuti, quando tutto si sarà ammorbidito. Servite brodosa, con una spolverata di pepe nero e del pane integrale tostato in padella a piacere. Potete sostituire la cipolla con un porro.

Zuppa di verdure detox

Lavate e affettate delle bietole, due coste di sedano, un finocchio, due patate, mezza verza, qualche cimetta di cavolo romanesco, una zucchina e qualche pezzetto di broccolo. A parte tritate una cipolla e fatela rosolare in una pentola ampia con olio d'oliva, unite tutte le verdure, versate l'acqua fino a coprire il tutto e lasciate cuocere lentamente. Aggiustate di sale mescolando e, dopo 20 minuti, spegnete il fuoco e completate con un filo d'olio d'oliva. Servite la zuppa a pezzettoni oppure frullate per una proposta più cremosa. L'ideale per sgonfiare la pancia, depurare e idratare.

Vellutata cremosa di zucca

Preparate un brodo vegetale leggero con una patata, una carota e del sedano mentre, a parte, pulite la zucca dai semi e dalla buccia. Pulite e affettate una cipolla rossa, lasciatela ammorbidire in pentola con qualche patata sbucciata e tagliata a cubetti. Unite la zucca tagliata a tocchetti e il brodo vegetale, coprendo il tutto.

Aggiustate di sale e pepe nero e lasciate cuocere per circa 20 minuti, rabboccando nel caso dovesse asciugarsi troppo. Quando sarà pronta spegnete, frullate e completate con un. Una zuppa sana, golosa, piena di sapore e povera di calorie.