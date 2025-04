Aerei Nato contro Kim: cosa svelano i movimenti dei CP-140 Aurora

Ascolta ora 00:00 00:00

La decisione è stata presa. Il Canada invierà un aereo da pattugliamento in Giappone, entro la fine del mese, per monitorare le attività marittime della Corea del Nord volte ad eludere le sanzioni delle Nazioni Unite. Ottawa metterà a disposizione dei propri partner un velivolo molto particolare, incaricandolo di sorvegliare attentamente i mari che si estendono nei pressi del Paese governato da Kim Jong Un. L'aereo in questione, da pattugliamento, stazionerà presso la base di Kadena, a Okinawa, e la sua missione dovrebbe iniziare alla fine di aprile per poi terminare a metà maggio. Di quale mezzo stiamo parlando? Del CP-140 Aurora, un aereo da pattugliamento a lungo raggio impiegato per monitorare oceani e cieli. Il Canada lo sfrutterà per verificare se la Corea del Nord stia violando le regole dell'Onu che impediscono a Pyongyang di ottenere rifornimenti che potrebbero aiutarla a costruire armi pericolose, tra cui bombe nucleari e missili.

Un aereo speciale nel Pacifico

Il ministero degli Esteri del Giappone ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che, da fine aprile a metà maggio, il velivolo da pattugliamento a lungo raggio CP-140 della Royal Canadian Air Force sarà impegnato in attività di monitoraggio e sorveglianza contro attività marittime illecite, inclusi i trasferimenti da nave a nave con navi battenti bandiera nordcoreana, vietati dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), utilizzando la base aerea di Kadena, secondo l'Accordo sullo Status delle Forze delle Nazioni Unite in Giappone. Sarà la tredicesima volta che un velivolo canadese è impegnato in queste attività dal 2018.

Il Giappone ha quindi spiegato di accogliere con favore queste attività nell'ottica di " garantire l'effettiva attuazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in solidarietà con la comunità internazionale, per realizzare lo smantellamento da parte della Corea del Nord di tutte le armi di distruzione di massa e dei missili balistici di tutte le gittata in modo completo, verificabile e irreversibile ". Ricordiamo che alcune navi trasportano clandestinamente rifornimenti alla Corea del Nord via mare. Incontrano altre imbarcazioni e spostano merci in segreto. Ebbene, questi trasferimenti non sono consentiti, e Paesi come Canada e Giappone vogliono fermarli. L'aereo canadese sorveglierà l'oceano alla ricerca di eventuali segnali di questi trasferimenti illegali da nave a nave.

Le caratteristiche del CP-140

L'Aurora supporta un'ampia varietà di ruoli, tra cui gestione delle operazioni, intelligence marittima e terrestre, sorveglianza e ricognizione, guerra antisommergibile e antisuperficie, coordinamento degli attacchi e ricerca e soccorso. Può anche supportare altre agenzie governative nella lotta alla pesca illegale, all'inquinamento, al traffico di droga e altro ancora. In base alla sua scheda tecnica ha una velocità massima di 750 chilometri all'ora e un peso massimo di 64.410 chilogrammi, con una lunghezza di quasi 36 metri e un'apertura alare di poco più di 30 metri.

L'attuale missione canadese fa parte di quella che viene chiamata Operazione Neon. Il suo obiettivo? Verificare se la Corea del Nord rispetta le norme Onu. In passato Pyongyang ha criticato queste mosse e attaccato duramente il governo canadese.

misure necessarie

Lo scorso maggio, quando Ottawa ha inviato lo stesso tipo di aereo in Giappone, la Corea del Nord ha accusato il Paese membro della Nato di aver eseguito gli ordini degli Stati Uniti e che avrebbe risposto con "".