Gli Usa inviano i tank Abrams: la mossa nel Pacifico per puntellare Taiwan

Taiwan ha ricevuto nuovi tank dagli Stati Uniti. Mentre montano le tensioni tra Washington e Taipei a causa di una presunta visita negli Usa del presidente taiwanese William Lai annullata dall’amministrazione Trump, l’isola ha appena ottenuto un secondo lotto di 42 carri armati M1A2T Abrams precedentemente acquistato dal partner statunitense. I veicoli sono arrivati al porto di Taipei e trasportati al Comando di addestramento per mezzi corazzati nel comune di Hukou, dove saranno distribuiti tra gli operatori di piattaforme pesanti. Secondo l'agenzia di stampa locale Taiwan News, la consegna dei mezzi era originariamente prevista per la scorsa settimana ma ha subito ritardi a causa delle tempeste avvenute nella regione.

Nuovi tank per Taiwan

Attualmente, le forze armate di Taiwan dispongono di circa mille carri armati, tra cui i modelli CM-11 Brave Tiger e M60A3, entrambi in servizio da oltre due decenni. Sebbene il ministero della Difesa abbia investito in nuovi motori per i M60A3, ha anche stanziato circa 1,37 miliardi di dollari dal 2019 al 2027 per l'acquisto di 108 carri armati M1A2T dagli Stati Uniti. Il primo lotto di 38 carri armati M1A2T Abrams è stato consegnato lo scorso dicembre.

Come ha spiegato The Defense Post, General Dynamics ha sviluppato il carro armato Abrams per potenziare le capacità di combattimento a terra dell'esercito statunitense e delle forze alleate. È stato lanciato negli anni '80 e da allora ha subito numerosi aggiornamenti. L'ultima variante, l'M1A2, è dotata di un telaio di nuova generazione, pesa 60.781 chilogrammi, è lunga 10 metri ed è manovrata da un equipaggio di quattro persone.

Il tank è inoltre dotato di corazza composita metallo-ceramica, mitragliatrici di supporto M240, una mitragliatrice pesante calibro 50 e un cannone principale da 120 millimetri. L'Abrams è alimentato da un motore a turbina Honeywell AGT1500 con una potenza di 1.500 cavalli, che consente velocità superiori a 64 chilometri all'ora e un'autonomia di 418 chilometri.

La posizione della Cina

Dal canto suo la Cina ha spiegato di opporsi " con fermezza " a qualsiasi visita negli Stati Uniti da parte " di un leader di Taiwan ", dopo che Taipei ha smentito le notizie secondo cui il presidente taiwanese William Lai avrebbe pianificato un viaggio presso i suoi ultimi alleati in America centrale e del sud, ma che Washington avrebbe negato un suo scalo a New York. " La Cina si oppone con fermezza a ogni forma di interazione ufficiale tra Stati Uniti e Taiwan, e si oppone con fermezza che i leader della regione di Taiwan visitino gli Stati Uniti sotto qualsiasi nome o per qualsiasi motivo ", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun.

Pechino ha inoltre accusatoTaiwan di costringere la sua popolazione a diventare " carne da macello ", con le recenti esercitazioni militari annuali su vasta scala fatte da Taipei che hanno coinvolto i civili in attività " di resistenza " in caso di aggressione.

I leader del Partito democratico progressista (il partito al potere del presidente William Lai, ndr), sotto la bandiera della difesa di Taiwan, stanno danneggiando e devastando Taiwan e stanno cercando di far diventare la popolazione carne da macello

Le manovre sono solamente uno show

- ha detto il portavoce del ministro della Difesa, nella conferenza stampa mensile -.".