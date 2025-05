Caccia stealth Usa nel mirino: come funziona il nuovo radar cinese JY-27V

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cina ha appena svelato un radar a onde metriche in grado di rilevare i caccia stealth statunitensi di quinta generazione, come l'F-22 e l'F-35. Si chiama JY-27V, è montato su un camion militare (per motivi di mobilità), può essere ripiegato per una rapida installazione ed evacuazione, e funziona con onde radio ad altissima frequenza (VHF). Lo ha sviluppato la China Electronics Technology Group Corporation (CETC), secondo la quale il dispositivo sarebbe in grado di catturare e localizzare " obiettivi estremamente furtivi ", oltre che di guidare un sistema di difesa aerea per un attacco di precisione. Ecco che cosa sappiamo del nuovo strumento militare cinese.

Il nuovo radar della Cina

Il JY-27V è stato presentato in occasione di una fiera tenutasi a Hefei, nella provincia di Anhui. Il radar, ha raccontato l'agenzia statale cinese Xinhua, era dotato di un enorme pannello di antenne a scansione elettronica attiva (AESA) capace di aprirsi e iniziare a funzionare in pochi minuti, per poi ripiegarsi per una rapida evacuazione. Il ripiegamento e lo spiegamento automatici dell'antenna, ha invece aggiunto il South China Morning Post, sono stati fluidi e silenziosi. Ma che cosa sappiamo di questo radar? Innanzitutto che è un aggiornamento del JY-27A, con un'antenna più grande, una frequenza più bassa, una maggiore apertura di potenza e algoritmi di intelligenza raffinati, che aumentano la sua capacità di rilevare bersagli stealth

" Maggiore è il diametro dell'antenna, maggiore è il raggio di rilevamento ", ha detto Xu Haizhou, scienziato del CETC. Il predecessore, il JY-27A, era stato presentato nel 2016 insieme allo YLC-8B, un radar ad altissima frequenza (UHF) progettato anch'esso per la sorveglianza anti-stealth. Non è da escludere che l'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese possa aver utilizzato il JY-27A o lo YLC-8B, o entrambi insieme, per rilevare i caccia stealth nemici da una distanza di oltre 250 chilometri.

Uno sviluppo strategico

Il radar VHF utilizza in genere onde radio da 30 a 300 MHz, con lunghezze d'onda da 1 a 10 metri, mentre la frequenza dell'UHF è di 300-3.000 MHz e la lunghezza d'onda è di 0,1-1 metro. Il rivestimento radar-assorbente presente sugli attuali caccia stealth di quinta generazione può ridurre l'eco solo su lunghezze d'onda di 0,01-0,1 metri, che possono essere nascoste dai tradizionali radar a microonde ma non possono eludere il rilevamento dei radar a onde metriche. Inoltre, le parti più grandi degli aerei, come ali e coda, presenterebbero una forte risonanza elettrica con le onde VHF o UHF, il che significa che non vi sarebbe " alcun nascondimento " davanti ai radar di queste bande.

In ogni caso i radar a onde metriche presentano svantaggi che ne ostacolano l'applicazione, tra cui una zona cieca a bassa quota, un difficile allineamento del paesaggio, una copertura discontinua dello spazio aereo e una bassa precisione di rilevamento. Inoltre, l'antenna non può essere più piccola perché deve essere sufficientemente grande per le lunghe lunghezze d'onda, il che la rende un bersaglio facile per gli attacchi preventivi del nemico.

La CETC ha tuttavia affermato di aver superato le sfide e di aver continuato a ottimizzare i suoi radar a onde metriche a tre

Abbiamo lavorato molto sui materiali, sul livello di integrazione e sull'elaborazione del software utente per risolvere questi problemi fondamentali

coordinate, leader a livello mondiale. "", ha affermato Xu.