La Germania punta sul Leopard 3: cosa sappiamo sul nuovo carro armato tedesco

L'industria militare contemporanea sembra essere caratterizzata da sfide complesse e interconnesse, in cui la sicurezza gioca un ruolo fondamentale. Sotto questi auspici, la Germania sta attraversando un periodo di significativa trasformazione nella sua capacità di difesa, culminato nello sviluppo del nuovo carro armato. Questo progetto non solo rappresenta un passo avanti nella modernizzazione delle forze armate tedesche, ma sottolinea anche l'importanza della cooperazione militare in Europa, in particolare con la Francia, per rispondere a minacce emergenti. La creazione di un sistema di combattimento terrestre integrato mira a garantire una deterrenza efficace, evidenziando la necessità di una difesa collettiva e coordinata tra gli alleati europei.

Un carro armato provvisorio in attesa di uno definitivo

Berlino sta compiendo, infatti, progressi significativi nel progetto di un nuovo carro armato di punta, il Leopard 3. L'assegnazione recente di un contratto per condurre studi tecnici su aspetti fondamentali, come le munizioni da 130 mm, i motori e i sistemi di protezione, segna un passo importante verso la realizzazione di un carro armato provvisorio per le forze armate tedesche, in attesa di un modello completamente nuovo sviluppato in collaborazione con la Francia.

Il BAAINBw, l'ente per gli approvvigionamenti dell'esercito tedesco, ha reso noti i dettagli di questi studi sulla piattaforma di approvvigionamento Ted. Le ricerche si concentreranno su tre aree fondamentali: potenza di fuoco, mobilità e protezione. Sebbene le nuove tecnologie siano progettate per essere compatibili con il Leopard 2 esistente, la loro integrazione in un'unica piattaforma, secondo i dati riportati, porterà a un carro armato significativamente diverso, probabilmente chiamato Leopard 3, ma descritto anche come Leopard 2 AX o come una "soluzione ponte".

Lo sviluppo di munizioni e nuove capacità meccaniche

Un aspetto cardine di questo progetto è lo sviluppo di munizioni da 130 mm, affidato a Rheinmetall. L'azienda, si apprende, sta progettando un cannone di calibro maggiore con una canna liscia di 52 calibri, capace di incrementare l'energia cinetica del 50% rispetto al cannone da 120 mm attualmente in uso sul Leopard 2. Il progetto prevede tre tipi di munizioni: DM13 per qualifiche e prove, DM11 come munizioni esplosive multifunzionali e DM23 per attacchi cinetici anti-carro. In parallelo, il gruppo Liebherr sta sviluppando un motore innovativo, denominato “Olymp”, destinato al Leopard 3 provvisorio, che potrebbe trovare impiego anche in altri veicoli. L’azienda vanta già esperienza nella produzione di motori per veicoli come il Marder 1 e il Lynx KF41.

Il valore strategico del progetto

Dal punto di vista geopolitico, la creazione di un nuovo carro armato di punta da parte della Germania si inserisce in un contesto di modernizzazione e cooperazione militare in Europa. La collaborazione con la Francia per il Main Ground Combat System (Mgcs) mira a sostituire i carri armati attuali, come il Leopard 2 e il Leclerc, integrando veicoli con e senza equipaggio in un "sistema di sistemi". Tale sviluppo risponde alle crescenti esigenze di difesa e deterrenza in un contesto internazionale complesso.

Meccanica e tecnologia

Il BAAINBw ha specificato le caratteristiche richieste per il nuovo motore, che includono motore a combustione, sistema di sterzo, cambio manuale e altri componenti essenziali. L'obiettivo è utilizzare il maggior numero possibile di parti già esistenti del Leopard 2, al fine di contenere costi e tempi di sviluppo. In aggiunta, Hensoldt e KNDS, sono state incaricate di potenziare il sistema di protezione del Leopard 3, sviluppando una variante più avanzata del sistema di auto-conservazione multifunzionale Muss (Multifunctional Self-Protection System).

Si prevede un ulteriore miglioramento del Muss 2.0, con un profilo più leggero e quattro sensori passivi, capaci di difendere il veicolo contro missili anticarro e di rilevare diverse minacce simultaneamente. Hensoldt e KNDS stanno anche lavorando a un sistema di regolazione del campo, che dovrebbe automatizzare il processo di compensazione delle deformazioni della canna causate da variazioni di temperatura, migliorando la precisione del cannone principale.

Secondo le analisi, se il progetto del carro armato provvisorio proseguirà secondo programma, le forze armate tedesche riceveranno un veicolo operativo fino all'introduzione del nuovo mezzo da combattimento, previsto nell'ambito del progetto Mgcs. Da ulteriori fonti del settore della difesa, si percepisce che il Leopard 3 provvisorio sarà adattato ai livelli di minaccia attuali, offrendo prestazioni superiori rispetto al Leopard 2A8, che è attualmente la versione più avanzata. Si prevede che questo carro armato entri in servizio entro il 2030, con una vita operativa stimata di circa 25 anni, garantendo così una continuità nelle capacità di difesa tedesca e europea.

Collaborazione internazionale e impatti strategici

La collaborazione internazionale è un elemento chiave nel progetto del Leopard 3.

La Germania e la Francia stanno lavorando insieme per sviluppare un sistema di combattimento terrestre che possa soddisfare le esigenze di entrambi i paesi e di altri alleati europei. Tale approccio, infatti, non solo mira a migliorare le capacità operative, ma anche ale tecnologie e le procedure tra le forze armate, facilitando l’integrazione durante le operazioni congiunte.