La Cina schiera l'anti F-35: cosa può fare il nuovo caccia J-31

Nei giorni scorsi la Cina non avrebbe testato soltanto il sistema di catapulte elettromagnetiche della sua nuova portaerei, la Fujian, ma anche un caccia di ultima generazione. Un documentario apparso sui media statali ha fatto riferimento ai decolli del suddetto jet dal ponte del Liaoning, l'altra portaerei a disposizione di Pechino insieme alla Shandong, senza però offrire dettagli sul velivolo. Il lungometraggio, intitolato Quenching, ha riportato le parole di un membro dell'equipaggio del Liaoning, che ha ricordato la sua esperienza nel condurre il primo volo di prova del J-15 "Flying Shark" 12 anni fa e ora dell'inedito jet da combattimento.

Il documentario e la strana testimonianza

Il documentario includeva riprese del J-15 in decollo dal Liaoning, ma non mostrava alcuna immagine né forniva alcuna informazione sul nuovo jet e sui test. Zhang, un operatore dell'unità del gruppo di controllo del decollo degli aerei, ha spiegato di essere incaricato di rilasciare i jet da combattimento alla rampa del trampolino e di farli decollare. Secondo il documentario, questa stessa persona è stata responsabile del rilascio del primo J-15 su Liaoning il 23 novembre 2012, un'impresa di cui ha detto che sarebbe stato orgoglioso " per il resto della sua vita ".

" Sono quasi alla fine della mia carriera di servizio e il nuovo caccia a bordo della nostra nave sembra così bello. Era una giornata di sole quando abbiamo testato il nuovo jet da combattimento, proprio come il giorno in cui il J-15 ha effettuato il suo primo volo di decollo ", ha detto Zhang, citato dal South China Morning Post. È difficile ricostruire l'intera vicenda affidandosi soltanto a queste scarne testimonianza.

Il nuovo jet testato dalla Cina

Da quanto fin qui emerso, la Cina sta sviluppando un nuovo jet da combattimento denominato J-31 o J-35 da impiegare sulle sue portaerei. Sarà utilizzato in formazioni miste e abbinate con le attuali squadriglie aeree di J-15, un caccia di quarta generazione entrato formalmente in servizio nel 2013. Presentato come l'equivalente cinese dell'F-35, il caccia statunitense di quinta generazione della Lockheed Martin, si ritiene che il nuovo jet sia un caccia stealth, il secondo caccia di quinta generazione della Cina dopo il J-20.

È probabile che il nuovo modello sia una variante di un precedente prototipo FC-31 sviluppato dalla Shenyang Aircraft Corporation, un caccia bimotore di peso medio che ha effettuato il suo primo volo nel 2012. Lo scorso aprile, alcune fotografie circolate in rete mostravano quello che si credeva essere uno dei nuovi velivoli stazionato sul ponte della Liaoning. Il documentario sopra citato includeva anche filmati di una prova in mare a maggio della terza e più avanzata portaerei cinese, la Fujian. Mostrava il suo sistema di catapulta elettromagnetica in una situazione di lancio simulata, anche se non alcun lancio effettivo di jet da combattimento.

A proposito della Fujian, non ancora ufficialmente entrata in servizio, si tratta della punta di diamante della Marina cinese.

Dotata di un sistema di catapulte all'avanguardia e di una stazione di controllo chiusa e retrattile, nota anche come "bolla" – una stazione che ricorda quelle presenti sulle portaerei della Marina degli Stati Uniti – questo mezzo è stato varato nel giugno 2022. È inoltre la prima portaerei cinese ad essere dotata di catapulte elettromagnetiche, che le consentiranno di lanciare gli aerei con maggiore regolarità.