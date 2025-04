Pechino punta sulla maxi nave d'assalto anfibia: ecco la Type 075 Hainan

Ascolta ora 00:00 00:00

In occasione del 76esimo anniversario della Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese Pechino ha esposto al pubblico, per la prima volta in assoluto, una delle sue imbarcazioni da guerra più grandi, imponenti e avanzate. La nave d'assalto anfibia Type 075 Hainan ha infatti aperto le sue porte per accogliere a bordo i cittadini desiderosi di conoscere da vicino questo gigante dei mari. La prima tappa coincide con Hainan, il suo porto d'origine, lo stesso dal quale prende il nome. Allo stesso tempo oltre 30 altri navi in servizio attivo saranno aperte al pubblico nel corso della settimana in città costiere come Qinhuangdao, Shanghai e Guangzhou. Molte delle imbarcazioni esposte hanno preso parte a missioni internazionali, tra le quali operazioni di scorta nel Golfo di Aden, visite a porti esteri ed esercitazioni congiunte multinazionali.

La super nave della Cina

I riflettori sono tuttavia puntati sulla nave d'assalto anfibia Type 075 Hainan, una bestia dei mari da 40.000 tonnellate. Varata nel settembre 2019 ed entrata in servizio nell'aprile 2021, sarà esposta al pubblico presso il terminal del porto di Macun, nella contea di Chengmai, nella provincia di Hainan. Non stiamo parlando di una nave qualunque, visto che questo mezzo ricoprirà presumibilmente un ruolo chiave in qualsiasi conflitto militare che dovesse coinvolgere Taiwan. L'Hainan, tra l'altro, è la prima nave da guerra anfibia su larga scala progettata a livello nazionale dalla Cina continentale. Dal suo debutto sono state costruite altre tre unità della medesima classe.

Che cosa sappiamo della Type 075? Il suo ponte di volo, lungo 230 per 36 metri, comprende sei piazzole di atterraggio per elicotteri sul lato sinistro e una settima area più piccola a dritta, probabilmente destinata ai droni. Un elevatore di poppa consente a due elicotteri di medie dimensioni di spostarsi tra l'hangar e il ponte di volo. Con dimensioni doppie rispetto al precedente dock da trasporto Type 071, la Type 075 può trasportare fino a 30 velivoli ad ala rotante per supportare operazioni anfibie, compresi elicotteri da trasporto Z-8, Z-18 e Z-20, nonché velivoli senza pilota e, potenzialmente, elicotteri d'attacco.

Il rafforzamento della Marina cinese

L'Hainan è in grado di garantire alla Cina capacità di proiezione di potenza anfibia, controllo del mare e supporto aereo anfibio. Potrebbe inoltre svolgere un ruolo significativo nelle controversie nel Mar Cinese Meridionale e nello svolgimento di operazioni in acque blu oltre la prima catena di isole. In particolare, l'imbarcazione è stata avvistata lo scorso anno mentre si dirigeva verso l'Oceano Pacifico occidentale e operava nel Mar Cinese Meridionale.

Tra gli altri gioielli della Marina cinese esposte al pubblico troviamo il cacciatorpediniere lanciamissili Nanjing Type 052D e la corvetta lanciamissili Luan Type 056A: entrambe hanno attraccato a Taizhou, nella provincia di Jiangsu. Altre navi da guerra rilevanti accessibili in tutto il Paese includono il molo da trasporto anfibio Type 071, il cacciatorpediniere lanciamissili Type 052C, la fregata lanciamissili Type 054A, la nave di rifornimento Type 903 e la nave lanciamissili Type 22. L'agenzia cinese Xinhua ha affermato che anche diverse basi dell'aviazione navale e porti militari saranno aperti al pubblico. I visitatori potranno interagire con il personale della Marina e conoscere da vicino le operazioni e la cultura navale.

L'ex istruttore dell'Esercito Popolare di Liberazione Song Zhongping ha spiegato, secondo quanto riferito dal South China Morning Post, che la

riflette la crescente fiducia e forza militare e sottolinea la determinazione a salvaguardare gli interessi di sviluppo nazionale

decisione di esporre pubblicamente una delle più grandi navi da guerra cinesi "".