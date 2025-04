Missili antinave con la Cina nel mirino: cosa c'è dietro la mossa dei Marines Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli Stati Uniti sono pronti a piazzare i loro missili antinave in un punto strategico non distante da Taiwan. Nel corso delle esercitazioni Balikatan 2025 con le Filippine, iniziate il 21 aprile e in programma fino al prossimo 5 maggio, il Corpo dei Marines Usa schiererà le suddette armi nello Stretto di Luzon. La batteria di missili a medio raggio del 3° reggimento costiero dei Marines invierà in un'area strategica i sistemi NMESIS equipaggiati con missili da attacco navale, segnando il primo dispiegamento di missili antinave americani nella catena di isole Batanes. Ecco tutto quello che sappiamo in merito a questa mossa senza precedenti.

Missili Usa nello Stretto di Luzon

Secondo quanto riportato dal sito Naval News, un numero imprecisato di lanciamissili antinave verrà trasportato per via aerea su diverse isole a Batanes dalla 25esima Brigata Aerea da Combattimento dell'Esercito statunitense e dal 29esimo Squadrone Aereo Tattico dell'Aeronautica Militare statunitense, provenienti da Luzon settentrionale. Sebbene non vengano lanciati missili, un comunicato del 3° MLR ha affermato che la batteria missilistica creerà una Base Avanzata di Spedizione di Incendi in coordinamento con la 4ª Brigata del Corpo dei Marines delle Filippine e simulerà missioni di fuoco nello Stretto di Luzon.

" L'NMESIS fornisce al 3° MLR una maggiore capacità di interdizione marittima, rafforza l'integrazione navale e rafforza la deterrenza estendendo la capacità della Forza Congiunta di colpire e ingaggiare sia da terra che dal mare. Nelle Filippine, l'NMESIS contribuirà anche a modellare le capacità difensive in conformità con la strategia di difesa costiera dell'AFP ",si legge in un comunicato stampa del 3° MLR. L'unità ha inoltre affermato che questi sistemi erano stati specificamente richiesti da Manila in seguito alle esercitazioni Balikatan dello scorso anno a Batanes, durante le quali Marines e truppe statunitensi avevano schierato sensori e sistemi missilistici ad alta mobilità (HMOS).

Un'area strategica

Ricordiamo che il Marine Littoral Regiment, con base alle Hawaii, si trova nelle Filippine nell'ambito del suo primo dispiegamento della Littoral Rotational Force-Luzon, e che ha ricevuto il NMESIS lo scorso dicembre, diventando la prima unità dei Marine nell'Indo-Pacifico a dotarsi di capacità antinave dedicate. Ulteriori lanciatori sono previsti per il 12° MLR, con base a Okinawa. Sebbene non sia chiaro quanti sistemi saranno inviati nelle Filippine, la batteria di missili a medio raggio dell'MLR è composta da 18 lanciatori suddivisi in due plotoni di tre sezioni, ciascuna dotata di tre lanciatori.

Oltre al NMESIS, il 3° MLR schiererà anche il radar terrestre/aereo AN/TPS-80 nel nord di Luzon a supporto della Base Avanzata di Spedizione di Fires. Situate tra le Filippine e Taiwan, le isole Batanes si trovano in uno dei punti strategici di transito tra la prima e la seconda catena di isole. Lo stretto di Luzon e il canale di Bashi rappresentano un punto di accesso critico per entrare o uscire dall'Oceano Pacifico dal Mar Cinese Meridionale e dallo Stretto di Taiwan, e l'implementazione del NMESIS consente agli Stati Uniti di affermare il controllo proprio su tale accesso.

Nel frattempo le Filippine hanno appena ricevuto dagli Usa una nuova nave da guerra dotata di missili. Si tratta della corvetta BRP Miguel Malvar da 3.

200 tonnellate, inaugurata presso la base operativa navale di Subic, nella provincia di Zambales. L'imbarcazione è stata costruita in Corea del Sud, ha lasciato il cantiere lo scorso 27 marzo ed è arrivata alla base filippina il 4 aprile.