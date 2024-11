"Non ci sono abbastanza aerei per vincere". Pechino preoccupa gli Usa

Ascolta ora 00:00 00:00

Da un lato la necessità di gestire al meglio bilanci sempre più ristretti, dall’altro l’esigenza di innovare, modernizzare, sviluppare. L’aeronautica statunitense è schiacciata tra questi due fuochi che le impediscono, almeno in parte, di affrontare con tranquillità le sfide future. In primis: quelle incarnate dalla Cina. Già, perché mentre Washington deve fare i conti con rallentamenti e ostacoli di vario genere, Pechino sta sfornando a gran velocità aerei da combattimento avanzati e controlla una flotta in rapida espansione. In tutto questo si moltiplicano le voci di esperti e analisti secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero velivoli adeguati – sia dal punto di vista della quantità che della qualità – per vincere un’ipotetica guerra aerea con il Dragone nello scenario dell’Indo-Pacifico.

Gli aerei militari degli Usa

La rivista Air & Space Forces Magazine ha citato il segretario dell'aeronautica militare statunitense Frank Kendall, secondo cui i programmi riguardanti il caccia Next-Generation Air Dominance (NGAD), il velivolo cisterna Next-Generation Aerial Refueling System (NGAS) e i droni Collaborative Combat Aircraft (CCA), stanno presentando importanti sfide economiche.

Gli Usa hanno bisogno di tutti e tre questi jolly per prepararsi a una futura guerra aerea con la Cina, ma i vincoli di bilancio sono stringenti. Lo stesso Kendall ha inoltre sottolineato le difficoltà riscontrate dall'aeronautica militare statunitense nel modernizzarsi, nonostante gli impegni per l'ammodernamento dei sistemi di deterrenza nucleare e la crescente minaccia proveniente da Pechino, in particolare per quanto riguarda i missili di precisione che prendono di mira le basi aeree e le piattaforme di mobilità americane.

Kendall ha affermato che l'aeronautica militare ha utilizzato " molti trucchi per spremere più capacità dallo stesso insieme di risorse " e che questo " è avvenuto a scapito della nostra capacità di affrontare la sfida del ritmo " della Cina. Il segretario dell'aeronautica militare statunitense ha menzionato la necessità di un aereo cisterna stealth per supportare le forze aeree da combattimento nei territori contesi e l'importanza della crescita della US Space Force, oltre all'urgenza di effettuare maggiori investimenti per soddisfare le esigenze di modernizzazione e contrastare i progressi militari del Dragone.

Lo sprint della Cina

A differenza degli Stati Uniti, il sito The War Zone ha scritto che la Cina ha presentato lo Shenyang J-15T, un caccia imbarcato potenziato, alla China International Aviation & Aerospace Exhibition di Zhuhai. Questo velivolo, dotato di avionica avanzata, motori WS-10 di fabbricazione cinese e compatibilità con il lancio tramite catapulta, rappresenta un significativo miglioramento rispetto al J-15 originale. Non solo: la suddetta variante, in grado di operare sia sulle portaerei CATOBAR che STOBAR, sarà imbarcata su tutte le portaerei cinesi, inclusa l'ultima Fujian, che utilizza un sistema di lancio elettromagnetico (EMALS).

I miglioramenti del J-15T includono un carrello di atterraggio anteriore rinforzato, un nuovo display olografico a testa alta (HUD) grandangolare e un radar AESA (active electronically scanning array). Questi miglioramenti consentono al caccia di decollare con un carico utile più pesante di carburante e armi, migliorandone le capacità operative. La Cina ha inoltre presentato ufficialmente lo Shenyang J-35A, un caccia stealth terrestre, prima del suo debutto alla China International Aviation & Aerospace Exhibition.

Gli Usa stanno ristrutturando la propria aeronautica, ma c’è chi, come l'ex comandante del Comando indo-pacifico statunitense (INDOPACOM), ammiraglio John Aquilino, ha avvertito che la Cina, che ora possiede la marina militare più grande del mondo in termini di navi, potrebbe presto avere a nche la più grande forza aerea

del mondo. Tutto ciò solleva un quesito non da poco: come farà un'aeronautica militare statunitense, potenzialmente in inferiorità numerica, a combattere e sconfiggere la Cina in un potenziale futuro conflitto nel Pacifico?