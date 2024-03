Pronto il bombardiere stealth H-20: cosa può fare il nuovo jolly della Cina

Il testa a testa tra Stati Uniti e Cina si sta concretizzando anche nel settore dei veicoli militari. Se, infatti, Washington ha fatto sapere che il suo bombardiere pesante stealth B-21 Raider è da poco entrato in produzione a basso ritmo, Pechino è quasi pronta a svelare al pubblico il suo omonimo H-20 di prossima generazione. C'è curiosità attorno al primo bombardiere strategico stealth made in China, annunciato prossimo al suo ingresso in campo in occasione delle Due Sessioni appena terminate. Da quanto emerso da fonti militari, il mezzo non avrebbe dovuto fare i conti con particolari sfide tecniche durante il suo sviluppo, e sarebbe dunque prossimo a concludere gli ultimi test.

Cosa sappiamo del bombardiere H-20

Le poche informazioni filtrate sull'uscita del velivolo derivano dai recenti commenti rilasciati da Wang Wei, vice comandante dell'aeronautica militare dell'Esercito popolare di liberazione (PLA) cinese nonché membro del 14esimo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CCPPC). Wang ha risposto ad una domanda dell'Hong Kong Commercial Daily in merito proprio agli aggiornamenti relativi all'attesissimo H-20, lo stesso che lo scorso luglio avrebbe effettuato un test di volo e che sarebbe stato immortalato sotto forma di prototipo in alcune fotografie rimbalzate sul web.

Secondo Wang, i voli di prova dell'aereo saranno seguiti da vicino dalla sua messa in servizio e dalla produzione in serie, che coinciderà presto con la sua presentazione ufficiale al pubblico. L'alto funzionario ha inoltre sottolineato che " (l’H-20 è qualcosa) di cui essere orgogliosi e ne vale la pena " e che " la messa in servizio " del velivolo migliorerà notevolmente le capacità dell'aeronautica militare delle forze armate cinesi. Attualmente, la Cina utilizza la classe di bombardieri strategici H-6, in servizio da decenni. Per la cronaca, l'H-6 è una piattaforma subsonica a medio raggio senza capacità stealth.

Il nuovo progetto di bombardiere a lungo raggio del Dragone, invece, promette importanti passi in avanti. Il mezzo, annunciato per la prima volta dall'allora comandante dell'aeronautica militare, Ma Xiaotian, nel 2016, dovrebbe essere in grado di evitare il rilevamento ostile e consentire il lancio di munizioni, più potenti ed economiche, a distanza più ravvicinata e in numeri più grandi. Una volta messo in servizio, l’H-20 diventerà insomma una piccola punta di diamante dell'esercito cinese, fungendo anche da potente deterrente strategico.

Le capacità del velivolo

Il dipartimento della Difesa degli Usa ipotizza che l'H-20 cinese possa avere un raggio di crociera di oltre 8.500 chilometri, superando così il raggio di attacco della nazione. Detto in altre parole, sarebbe in grado di raggiungere – e forse superare - facilmente la cosiddetta seconda catena di isole costituita dalle isole del Pacifico a est del territorio americano di Guam. Ciò potrebbe rappresentare una minaccia per gli avversari regionali della Cina e per gli Stati Uniti stessi, dato che gli analisti militari hanno spesso fatto presente che Pechino, a fronte di un ipotetico attacco diretto proprio contro la seconda catena di isole, potrebbe "congelare" gli eserciti rivali, inducendoli a restare fuori dall'orbita di Taiwan, in caso di un'offensiva su Taipei.

Un altro aspetto chiave è che l'H-20 sarà il primo bombardiere stealth della Cina. Pare che l'esercito cinese stia sviluppando un aereo difficile da intercettare e dotato dei sistemi necessari per penetrare in profondità sotto lo scudo antiaereo del nemico. Last but not least, gli analisti Usa prevedono che il mezzo possa esser dotato anche un radar AESA (Electronicly Scanned Array) e armato con armi nucleari, diventando così il "braccio" di una triade che comprenderebbe anche sottomarini missilistici nucleari e missili terrestri. L'H-20 dovrebbe avere le capacità adatte per trasportare quattro missili stealth o ipersonici. Per Washington, insomma, potrebbe presto prender forma nemico temibile.