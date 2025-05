La rivoluzione nucleare di Kim: ecco il piano segreto della Nord Corea

Ascolta ora 00:00 00:00

Intensificare gli sforzi per dotare la Marina di armi nucleari. È questo l'ultimo obiettivo annunciato a mezzo stampa dalla Corea del Nord, fresca della presentazione della nuova fregata con capacità di difesa aerea Choi Hyon. Il leader del Paese, Kim Jong Un, ha ordinato ai funzionari di equipaggiare le forze navali con armi a testata nucleare. " Affermando che è giunto il momento di fare una scelta responsabile per accelerare l'armamento nucleare della Marina, al fine di difendere lo Stato e la sovranità marittima dalle minacce presenti e future, (Kim ndr) ha delineato diversi compiti per realizzare (questo obiettivo ndr) ", ha scritto l'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency.

Kim rafforza la Marina

In base a quanto riportato dai media nordcoreani si suppone che la Choe Hyon da 5.000 tonnellate sia già equipaggiata con armi a testata nucleare, compreso un "missile da crociera supersonico", un "missile da crociera strategico" e un "missile balistico tattico", anche se quest'ultimo a quanto pare non esser ancora stato testato. Ricordiamo che la Corea del Nord usa spesso il termine "strategico" per riferirsi ad armi con capacità nucleare, mentre "tattico" può indicare missili che equipaggiabili con bombe nucleari da campo a basso potenziale o testate convenzionali. Le foto pubblicate dalla stessa Kcna sembravano mostrare missili da crociera "strategici" da attacco terrestre della serie Hwasal e un missile balistico a corto raggio della serie Hwasong-11 (che ha una variante "tattica").

Ebbene armi del genere potrebbero mettere a portata di tiro l'intera Corea del Sud. Non solo: i missili della Che Hyon saranno motivo di preoccupazione anche per il Giappone e gli Stati Uniti. Pochi giorni dopo l'insediamento del presidente degli Usa, Donald Trump, avvenuto il 20 gennaio, Pyongyang aveva testato missili da crociera strategici che, a suo dire, avevano colpito "con precisione" i bersagli dopo aver percorso traiettorie di volo ellittiche e a forma di otto lunghe 1.500 chilometri, per poco più di due ore ciascuna. Simili test, ha fatto sapere la Nord Corea, facevano parte di "mezzi di deterrenza bellica" da perfezionare.

Quasi tutti i costruttori navali sono in grado di progettare correttamente lo scafo e i sistemi di propulsione, ma se le moderne navi da guerra rappresentano una sfida di integrazione delle comunicazioni, dell'elettronica, delle armi e delle tecnologie dei sensori elettronici e acustici. I nordcoreani hanno le capacità tecniche necessarie per costruire una nave da guerra avanzata o l'infrastruttura per supportarla? Funzionari statunitensi, giapponesi e sudcoreani temono che Kim possa ricevere aiuto tecnologico da Mosca.

I missili nordcoreani

La Corea del Nord, ha sottolineato il Japan Times, si è vantata per il fatto che i suoi missili da crociera a lungo raggio più avanzati abbiano percorso fino a 2.000 chilometri prima di colpire obiettivi preimpostati. Una distanza tale da mettere praticamente tutto il Giappone, comprese le principali basi militari statunitensi, a portata di tiro. Gli esperti affermano che i missili da crociera rappresentano un pericolo unico perché difficili da intercettare.

Kim ha supervisionato un vasto programma di modernizzazione militare, anche se non è chiaro quanto di questo sia meramente estetico, considerando i limiti che le sanzioni che gravano su Pyongyang. A marzo, in ogni caso, il leader nordcoreano dichiarava che il suo Paese stava costruendo il suo primo "sottomarino con missili guidati strategici a propulsione nucleare".

La Corea del Nord ha anche testato quelli che definisce "con capacità nucleare" progettati per effettuare attacchi furtivi in acque nemiche e distruggere gruppi d'attacco navali e porti importanti.