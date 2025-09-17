Un super scudo anti droni e minacce aeree: come funziona il QW-19

Riflettori puntati sul QW-19 MANPADS , uno scudo di nuova generazione di fabbricazione cinese recentemente offerto alla Malesia. In grado di garantire una protezione contro droni kamikaze, elicotteri d'attacco e minacce aeree a bassa quota, questo sistema è ormai diventato un attore fondamentale nei conflitti moderni. Se, infatti, le tradizionali batterie di missili terra-aria sono progettate principalmente per sconfiggere jet veloci ad altitudini più elevate, dispositivi come il QW-19 sono pensati per neutralizzare velivoli senza pilota a bassa quota e simili. La Malesia, come molti eserciti regionali, non può più trascurare un'esigenza del genere, soprattutto perché il Sud Est Asiatico è alle prese con una proliferazione sempre più rapida di minacce di minacce aeree a bassa quota. Ecco allora che il QW-19 MANPADS cinese, classificato come sistema di terza generazione e mezzo, si presenta come una soluzione credibile per le Forze armate malesi (MAF).

Uno scudo anti droni

Sviluppato da Poly Technologies, il QW-19 incorpora una tecnologia di ricerca avanzata, elettronica moderna e robuste funzioni anti-jamming progettate per garantire una protezione tattica contro le minacce a bassa quota che dominano sempre più i campi di battaglia globali.

In quanto parte della famiglia di missili Qianwei (Vanguard), ha sottolineato Defence Security Asia, il QW-19 non solo rappresenta l'ambizione della Cina di modernizzare la dottrina di difesa aerea a più livelli dell'Esercito Popolare di Liberazione (PLA), ma anche di espandere la propria presenza nel mercato mondiale della difesa con soluzioni per il campo di battaglia moderne ed economiche.

Che cosa sappiamo sul conto del QW-19? Introdotto nei primi anni del 2010, ha segnato un balzo in avanti tecnologico rispetto ai suoi predecessori. A differenza dei vecchi MANPADS, il QW-19 è stato progettato specificamente per ingaggiare Uav che volano a bassissima quota, munizioni intelligenti ed elicotteri che si adattano al terreno, piattaforme progettate per sfruttare i punti deboli dei sistemi di difesa aerea più grandi, dipendenti dal radar. Il suo arrivo, tra l'altro, è coinciso con il riconoscimento diffuso del fatto che le tradizionali batterie SAM guidate da radar stessero diventando troppo lente, costose e ingombranti per contrastare efficacemente le tattiche di saturazione degli sciami di droni.

Come funziona il QW-19

Dotato di un sensore a infrarossi a doppia banda e di una reale capacità di ingaggio in tutti gli aspetti, il QW-19 offre la flessibilità necessaria per intercettare droni, elicotteri e velivoli CAS da qualsiasi angolazione: frontale, laterale o posteriore. L'adozione della tecnologia laser di prossimità garantisce la letalità anche contro piccoli bersagli aerei in rapido movimento. Grazie all'elettronica resistente alla guerra elettronica e al design migliorato della batteria, il dispositivo è progettato per garantire la sopravvivenza e prestazioni durature in ambienti di guerra elettronica fortemente contesi.

L'acquisizione del QW-19 potrebbe rappresentare un chiaro segnale politico dei legami strategici sempre più stretti tra Kuala Lumpur e Pechino, sottolineando al contempo la disponibilità della Malesia a valutare un ampio spettro di alternative di difesa provenienti da più fonti. Il QW-19 bilancia potenza di fuoco, capacità di sopravvivenza e portabilità in un modo pensato per gli ambienti tattici moderni.

Sebbene al momento non vi siano conferme ufficiali circa un'acquisizione da parte della Malesia, il suo interesse potenziale per il QW-19 evidenzia una direzione strategica chiara: la necessità di dotarsi di capacità difensive allineate agli standard della guerra moderna. In uno scenario regionale in cui la minaccia aerea a bassa quota è sempre più presente – tra droni, elicotteri e munizioni vaganti – il QW-19 rappresenta una risposta credibile e versatile. Con un mix di tecnologia avanzata, mobilità tattica e integrazione in reti C2, il sistema cinese si propone come un moltiplicatore di forza per le unità in prima linea.

Se Kuala Lumpur decidesse di procedere con l'acquisto, ciò segnerebbe non solo un rafforzamento delle capacità operative malesi, ma anche un segnale politico chiaro: la volontà di proteggere il proprio spazio aereo con strumenti di ultima generazione.