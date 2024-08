Stabilità, crescita e investimenti: cosa dicono i dati sull’economia cinese

Ascolta ora 00:00 00:00

L’economia cinese continua a rimanere stabile e a segnare progressi. Il 15 agosto, l’Ufficio nazionale di statistica della Repubblica popolare ha pubblicato diversi dati relativi al mese di luglio. Tra essi, degni di nota sono, rispetto all’anno precedente, l’aumento del 5,1% del valore aggiunto delle imprese industriali al di sopra della dimensione designata a livello nazionale, la crescita del 2,7% delle vendite al dettaglio dei beni di consumo, pari a 3,7757 trilioni di yuan, e un incremento del 6,5% del valore totale delle importazioni e delle esportazioni.

Secondo quanto riferito dall’Ufficio, i cui dati sono stati riportati da China Media Group, nel corso del mese di luglio l’industria manifatturiera ha continuato a crescere a ritmo sostenuto, in particolare per quanto riguarda le attrezzature e la produzione ad alta tecnologia, rispettivamente 0,4 e 1,2 punti percentuali in più rispetto a giugno. Buona performance anche per quanto riguarda il settore dei servizi, con un aumento del 4,8% su base annua. Degni di nota sono stati l’incremento del 12,6% delle trasmissioni, dei software e della tecnologia dell’informazione e la crescita del 9% dei servizi di leasing e commerciali.

Per quanto riguarda la domanda di mercato, l’aumento delle vendite dei beni al dettaglio è stato dello 0,35% su base mensile (3,78 trilioni di yuan). In termini di commercio estero, si è arrivati alla cifra di 3,60 trilioni di yuan (+6,5% su base annua), con un valore totale di importazione ed esportazioni rispettivamente di 2,14 e 1,54 trilioni. Nei primi sette mesi dell’anno, inoltre, esse hanno superato del 6,2% i valori dello stesso periodo del 2023. Secondo le statistiche doganali, import ed export hanno totalizzato un totale di 24,83 trilioni di yuan.

In aumento anche gli investimenti nazionali in capitale fisso (+3,6% su base annua). In particolare, quelli nel settore industriale ad alta tecnologia sono cresciuti del 10,4% rispetto all’anno scorso. I finanziamenti per la produzione di aeromobili e vicoli spaziali da un lato, e computer e attrezzature per ufficio dall’altro hanno registrato un incremento rispettivamente del 37,7% e del 10,8%. Da segnalare anche la crescita degli investimenti in servizi tecnici professionali e nell’e-commerce (+25,4% e +17,9%).

L’occupazione è rimasta generalmente stabile. Da gennaio a luglio, è stato registrato un calo della disoccupazione urbana media di 0,2 punti percentuali, controbilanciato da un pari aumento nel settimo mese dell’anno. L’indice nazionale dei prezzi al consumo è incrementato dello 0,5% su base annua, con un tasso di crescita superiore di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. I prezzi di sette delle otto categorie di beni e servizi che compongono l’Ipc sono aumentati su base annua. Unica eccezione, il leggero calo dei prezzi dei trasporti e delle comunicazioni.

Risultati degni di nota sono stati riportati anche per quanto riguarda il settore della transizione energetica. Secondo il vice capo della Ndrc (Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma) Zhao Chenxin, i risultati ottenuti dalla Repubblica popolare sono da attribuire alla “ solida catena di approvvigionamento ”. In particolare, il Paese ha ridotto la sua intensità energetica, una misura del consumo di energia per unità di produzione economica, del 7,3% tra il 2021 e il 2023.

Durante un evento per celebrare la seconda Giornata nazionale dell'ecologia cinese, Zhao ha affermato che Pechino è al primo posto nel mondo per quanto riguarda la capacità di produzione di nuove energie, in particolare per quanto riguarda le. Inoltre, la penetrazione del mercato dei veicoli green nel Paese ha raggiunto il 35,2%, superando quello di altre grandi economie.