Elisa Claps, da podcast a docu-serie per Sky

Di certo è una vicenda che ha interessato e commosso moltissimo il pubblico. E, anche se è stata già trattata in una bella fiction Rai appena andata in onda, meritava di essere ulteriormente approfondita.

Anzi una è complementare all'altra. Così il caso di Elisa Claps, la ragazza di Potenza uccisa da Danilo Restivo e ritrovata, dopo 17 anni, nella soffitta di una chiesa della città proprio là dove era stata assassinata, diventa una docu-serie dal titolo Dove nessuno guarda in onda lunedì e martedì su Sky Tg24 e Sky Crime (il nuovo canale della piattaforma che viene inaugurato proprio da questa inchiesta). In sostanza, è il proseguimento del podcast realizzato da Pablo Trincia per Chora Media, pubblicato per l'anniversario dei trent'anni della scomparsa di Elisa (che ha riscosso una grande eco nel capoluogo della Basilicata): un lavoro di grande scavo sulla tragica morte e sull'incredibile intreccio di errori e connivenze che ha portato a lasciare libero per molti anni Danilo Restivo, tanto che ha avuto il tempo di uccidere un'altra donna in Inghilterra.

Trincia, uno dei più bravi autori di podcast, ha avuto accesso a un importante archivio (in parte messo a disposizione dalla famiglia Claps) e a immagini inedite. «Questo è un ulteriore passo verso una visione multimediale del nostro lavoro di approfondimento - spiega Giuseppe De Bellis, direttore di Sky Tg24 che ha prodotto la serie -. Potrebbe apparire strano che una televisione si avvalga di un podcast. Invece dall'audio si passa al video come un continuum tra due forme di racconto dei fatti».