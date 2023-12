Patto di Stabilità, l'accordo è vicino: "Germania, Italia e Francia allineate"

" Nuovo patto di stabilità e crescita? Questa sera raggiungeremo un accordo al 100% tra Francia e Germania ". Ad annunciarlo è il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire, durante una conferenza stampa tenuta tramite i social network che mette la parola "fine" a uno stallo che pareva davvero impossibile da risolvere. Nel punto stampa congiunto a Parigi insieme all'omologo tedesco, Christian Lindner, Le Maire afferma di avere lavorato molto con l'Italia, in particolare con Giancarlo Giorgetti. " Siamo sulla stessa linea con l'Italia - garantisce - Sono totalmente convinto " che l'accordo tra Francia e Germania " convincerà anche gli altri Stati membri ", aggiunge.

Sarà un patto di stabilità, perché garantirà il calo del debito pubblico e del deficit, sostiene ancora il ministro economico della Francia. E il suo Paese " è totalmente determinata a rimettere a posto i suoi conti pubblici, a ridurre il debito e il deficit ". Nello stesso tempo è un patto di stabilità, " perché abbiamo bisogno di investire nella decarbonizzazione della nostra economia e nella difesa, per garantire la nostra sicurezza sul territorio ". Bruno Le Maire ripete ancora il concetto: " Un accordo al 100% dovrebbe essere raggiunto questa sera tra la Francia e la Germania sulle nuove regole del patto di stabilità e crescita ".

La notizia sarà di sicuro " eccellente per tutti i Paesi europei. Abbiamo anche lavorato molto con i nostri amici italiani. Siamo esattamente sulla stessa linea con l'Italia ". Insomma: Germania, Francia e Italia sono allineate sulle nuove regole del patto di stabilità. Per questo motivo Le Maire desidera poi ringraziare calorosamente la presidenza di turno spagnola dell'Unione europea e Nadia Calvino " che ha fatto un lavoro assolutamente eccezionale " per costruire il consenso tra i 27 Stati membri dell'Ue su questo patto. Si tratta di " una tappa storica nel rafforzamento dell'identità e della sovranità europee ", conclude.