Alzheimer, un gene potrebbe proteggere il cervello: lo studio

La scoperta è di fondamentale importanza per una delle più diffuse malattie degenerative, il morbo di Alzheimer, per il quale ancora oggi non esiste una cura definitiva nonostante i numerosi passi in avanti della medicina specialmente negli ultimi anni. I ricercatori della Columbia University hanno visto che una variante genetica ben precisa ridurrebbe le probabilità di sviluppare la malattia fino al 70%, una percentuale davvero molto grande e importante.

I risultati dello studio

Sulla rivista scientifica Acta Neuropathologica viene spiegato il ruolo della variante protettiva all'interno di in un gene che produce la fibronectina, componente della barriera emato-encefalica che riveste e circonda i vasi sanguigni del cervello controllando il movimento delle sostanze all'interno e all'esterno. Normalmente la fibronectina è presente in questa barriera in quantità molto ridotte ma aumenta esponenzialmente nei malati di Alzheimer: compito di questa variante scoperta nel gene della fibronectina sembrerebbe proteggere al meglio le funzioni cerebrali evitando l'accumulo, in eccesso, della fibronectina.

Cosa accade al cervello

" Un eccesso di fibronectina potrebbe impedire l'eliminazione dei depositi di amiloide dal cervello ", ha spiegato sulle pagine della Columbia University Caghan Kizi, co-autore dello studio e docente di Scienze neurologiche al Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University. Gli studiosi hanno scoperto che sono maggiormente esposti a questa malattia chi ha ereditato la forma e4 del gene Apoe: sono stati sequenziati migliaia di genomi di pazienti (11mila partecipanti) portatori di Apoe e4 con oltre 70 anni e di varie etnie compresi quelli con e senza il morbo in uno studio durato circa 30 anni.

Nuove terapie contro l'Alzheimer

A questo punto l'attesa, non certo immediata (potrebbero essere necessari alcuni anni), sarà per la messa a punto di nuove strategie terapeutiche. " I nostri risultati suggeriscono che alcuni di questi cambiamenti si verificano nel sistema vascolare del cervello e che potremmo essere in grado di sviluppare nuovi tipi di terapie che imitano l’effetto protettivo del gene per prevenire o curare la malattia", hanno spiegato i ricercatori. Gli attuali trattamenti vanno a colpire il bersaglio dei depositi di amiloide e risultano molto efficaci nell'eliminazione di questi depositi grazie al sistema immunitario. Il problema, semmai, è che la semplice rimozione non migliora i sintomi né ripara altri danni.

" Potremmo dover iniziare a eliminare l'amiloide molto prima e riteniamo che ciò possa essere fatto attraverso il flusso sanguigno ", aggiunge un altro ricercatore. " Ecco perché siamo entusiasti della scoperta di questa variante della fibronectina, che potrebbe essere un buon obiettivo per lo sviluppo di farmaci" .

