Antibiotici: li conosciamo veramente? Ecco 12 cose da sapere

Gli antibiotici sono farmaci che agiscono impedendo lo sviluppo dei batteri (antibiotici batteriostatici) o uccidendoli (antibiotici battericidi).

Se abusiamo degli antibiotici è perché spesso vengono visti come rimedi “magici”; spesso rassicura il paziente e il medico a prescriverlo. Secondo uno studio francese, il beneficio è pari a zero in oltre il 30% dei casi. Quel che è peggio, esagerare rende i batteri sempre più resistenti: si adattano agli antibiotici che dovrebbero distruggerli più velocemente di quanto possiamo svilupparne di nuovi. Da qui l'importanza, per sé e per chi gli sta vicino, di conoscere meglio questi farmaci.

Quali sono gli antibiotici più prescritti?

Esistono diverse classi di antibiotici (aminoglicosidi, carbapenemi, penicilline, chinoloni, macrolidi, rifamicine, sulfamidici, tetracicline, ecc.). Ciascuna famiglia di antibiotici è attiva solo contro uno specifico batterio o famiglia di batteri. La scelta dell'antibiotico si baserà sul tipo di infezione, ma anche sull'anamnesi del paziente, sui trattamenti concomitanti, sull'età, ecc.

Gli antibiotici più comuni sono quelli “ad ampio spettro”, capaci di attaccare diverse famiglie di batteri.

Amoxicillina, l'antibiotico più conosciuto

La più conosciuta è l'amoxicillina , prescritta per le otiti, le sinusiti, le superinfezioni di bronchite o le infezioni digestive e le infezioni urinarie. Sono utili quando non sappiamo quale batterio sia coinvolto o quando dobbiamo trattare velocemente , senza attendere i risultati delle analisi. Questi sono gli antibiotici più prescritti nei bambini.

Terapia antibiotica: come funziona?

Per ottimizzare l’efficacia di un trattamento antibiotico è necessario seguire alcune regole. Un medico, un infermiere o un farmacista possono spiegare come seguire la prescrizione del trattamento antibiotico e quali effetti può causare.

Quando inizia l'effetto di un antibiotico?

Gli antibiotici funzionano quasi immediatamente, uccidendo i batteri . Gli effetti sul malato sono quindi rapidi, ma dipendono da numerosi criteri (tipo di infezione, risposta immunitaria, trattamenti concomitanti, ecc.), per cui è difficile sapere con precisione dopo quanto tempo il paziente comincia a sentirsi meglio.

Quanto dura il trattamento antibiotico?

Molti parametri possono influenzare il trattamento (specie batteriche coinvolte, tipo di infezione, risposta immunitaria, età del paziente, ecc). In tutti i casi bisogna rispettare la durata indicata sulla prescrizione medica. Ridurre la durata o la dose del trattamento espone al rischio di recidiva , perché non tutti i batteri patogeni verranno necessariamente distrutti. Inoltre, ciò favorisce la comparsa di resistenza nei batteri rimanenti.

Quali sono gli effetti collaterali?

Gli antibiotici interrompono l'equilibrio della flora intestinale e possono causare effetti collaterali come disturbi gastrici (nausea, dolori di stomaco, gonfiore, diarrea) e infezioni vaginali da lieviti nelle donne. Alcuni effetti collaterali più gravi possono causare, a seconda del tipo di antibiotico, un'interruzione della funzione dei reni, del fegato, del midollo osseo o di altri organi . A volte vengono eseguiti esami del sangue per determinare se questi organi sono stati colpiti. Le allergie agli antibiotici sono rare, ma pericolose.

Antibiotici e probiotici: funziona?

I probiotici vengono spesso utilizzati durante il trattamento antibiotico per alleviare i sintomi, sebbene nessuno studio abbia dimostrato l’efficacia di questa abitudine.

Gli antibiotici rendono stanchi?

L’affaticamento che di solito si avverte durante il trattamento antibiotico non è causato dall’antibiotico, ma dall’infezione stessa.

Assumere antibiotici per sintomi identici

Gli stessi sintomi potrebbero non essere causati dallo stesso germe, non si dovrebbero riutilizzare gli antibiotici o somministrarli al proprio figlio o a una persona cara. Quindi, una gola congestionata e linfonodi ingrossati riflettono nel 90% dei casi un'angina virale, che non risponde agli antibiotici.

Come si sviluppa la resistenza agli antibiotici

Più antibiotici si prendono, meno è probabile che il trattamento funzioni. Ogni volta che si prende un antibiotico contro un'infezione causata da un batterio, questo lo distrugge ma, nel suo cammino, incrocia altri batteri e in particolare quelli che popolano il nostro tratto digestivo. Alcuni di loro, sotto l’effetto di un antibiotico assunto ripetutamente, possono sviluppare resistenza. Poi, moltiplicandosi, danno origine a intere linee di batteri resistenti. Questa si chiama resistenza agli antibiotici.

L'uso inappropriato e troppo spesso scorretto degli antibiotici ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione di batteri che sono diventati resistenti agli antibiotici.

Molte delle nostre infezioni sono causate dai nostri stessi batteri ed è possibile che un giorno non sarà uno di quelli diventati resistenti a causare la malattia. Alcuni antibiotici saranno quindi inefficaci.

Assumere antibiotici per lungo tempo

A lungo termine, l'assunzione di antibiotici aumenta la probabilità che alcuni batteri della nostra flora intestinale diventino resistenti e possano, un giorno, contaminarci. Ciò può accadere soprattutto in caso di infezioni ripetute. Se le stesse infezioni si ripresentano dopo uno o due trattamenti, dobbiamo identificare il germe e scegliere l’antibiotico più mirato.

Mangiare carne trattata con antibiotici

Conigli, maiali e pollame sono le specie più esposte all’uso massiccio di antibiotici, ma la nostra resistenza agli antibiotici deriva soprattutto da quelli che assumiamo, molto più che dalla carne che mangiamo. Per quanto riguarda il rischio di contaminazione da batteri provenienti da animali diventati resistenti ai trattamenti, attualmente è basso.

Terapia antibiotica per un'infezione virale

I trattamenti antibiotici sono efficaci solo contro i batteri. Non hanno efficacia su virus o funghi, anche se la probabilità di una superinfezione diminuisce, essa si verifica solo nel 10% circa dei casi.

Gli antibiotici non possono fare nulla contro le malattie di origine virale come la rinofaringite sia nei bambini che negli adulti, l'influenza , la bronchite acuta o la maggior parte delle tonsilliti. Inoltre non agiscono contro febbre, tosse, mal di gola, mal di testa, dolori, disturbi digestivi, ecc.. Esistono farmaci per alleviarli, in particolare il paracetamolo e altri antinfiammatori.

I trattamenti antibiotici come misura preventiva sono giustificati nelle persone fragili che hanno difficoltà a combattere un'infezione e, talvolta, nei bambini sotto i tre anni in determinate condizioni.