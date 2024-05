Flavio Insinna si avvicina a La7

È probabile che lo rivedremo da settembre su La7. Sembra che l'approdo di Flavio Insinna nella rete di Cairo si stia facendo sempre più vicino. Dalla rete non confermano ma non smentiscono le voci che si fanno sempre più insistenti.

Comunque, se alla fine l'accordo dovesse essere raggiunto, lo showman andrebbe a condurre un programma, un quiz o altro, nella fascia preserale del canale, che significa tra le 19 e le 20. Insomma prima del TgLa7, quella fascia oraria che, da anni, è un punto debole del palinsesto: non si è mai trovato un format abbastanza forte da fungere da traino per il notiziario di Mentana, fatto di cui il direttore si è lamentato molte volte, ricordando che prende la linea all'uno per cento e la porta all'8 o 9 per cento.

L'arrivo di Insinna a La7 andrebbe a rafforzare la rete anche in vista della battaglia campale che si giocherà nel prossimo palinsesto tra grandi canali generalisti, a cui si è ormai aggiunto il Nove con l'innesto di Amadeus.

In tutto questo a restare sempre più con il cerino in mano è la Rai che, negli ultimi mesi, ha visto andare via o ha accompagnato alla porta molti personaggi importanti.

Certo, Insinna era già stato messo da parte l'anno scorso quando è stato sostituito a L'eredità da Marco Liorni, scelta che ha dato comunque ottimi frutti. E si è accontentato di altri programmi come Techetechetè o di fare il giurato all' Acchiappatalenti, in onda ora su Raiuno. Nella prossima stagione avrebbe potuto essere ripescato, per esempio, ad Affari tuoi o nel giro di conduzioni conseguenti all'addio di Amadeus. Sembra, invece, che i vertici Rai puntino su risorse fresche come Stefano De Martino.

Insomma, largo ai giovani e i sessantenni se ne vanno al 7 o al 9.