Da Raoul Bova ai Ferragnez fino a Totti e Ilary: gossip, tradimenti e casi mediatici

Ogni estate che si rispetti ha il suo caso di gossip e, quasi sempre, a farlo esplodere sono i tradimenti. Storie di amori e corna che diventano, in brevissimo tempo, casi mediatici da fare invidia alla cronaca nera. Nel 2022 furono Totti e Ilary a dominare la cronaca rosa per il loro matrimonio naufragato a causa delle rispettive infedeltà. L'anno successivo toccò a Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis finire al centro dei pettegolezzi per l'addio farcito da dichiarazioni di affetto e voci di presunti adulteri. Ma l'elenco delle coppie vip arrivate al capolinea tra accuse, gossip e corna è ben più lungo: nel 2024 è stata la volta di Fedez e Chiara Ferragni e ora di Raoul Bova e Rocio Morales. Il comune denominatore di tutti questi casi mediatici è che i panni sporchi, invece di essere lavati in famiglia, sono finiti in pasto ai media e ai social network a causa della pubblicazione di chat, vocali audio e registrazioni di conversazioni telefoniche, che hanno portato a galla il lato più nascosto della vita privata dei personaggi famosi coinvolti.

Francesco Totti e Ilary Blasi

Nel luglio del 2022 un comunicato disgiunto di Francesco Totti e Ilary Blasi annunciò la fine del loro matrimonio. Al centro della battaglia legale sono finite le rispettive accuse di tradimento: lei con il personal trainer Cristiano Iovino, lui con Noemi Bocchi (tradimenti su cui il tribunale deve ancora pronunciarsi). A rendere più scottante il divorzio fu la pubblicazione delle chat intercorse tra Iovino e Ilary, dove i due parlavano di incontrarsi per un caffè, che si sarebbe poi trasformato in incontri segreti. Così una semplice storia di gossip si è trasformata nel caso mediatico dell'anno.

Chiara Ferragni e Fedez

La fine della favola dei Ferragnez è invece arrivata in due tempi. La narrazione della crisi coniugale fino al definitivo addio ha tenuto banco per quasi tutto il 2024 sulle riviste e sui siti di informazione. Ma è con la pubblicazione delle chat private tra Fedez e Angelica Montini, sua amante, che il gossip è letteralmente esploso sul web. I messaggi del rapper che confermarono i tradimenti - già sussurrati da Chiara Ferragni - sono diventati virali in rete, portando alla ribalta personaggi che fino a quel momento erano rimasti nell'ombra e innescando una nuova battaglia legale vip.

Shakira e Gerard Piqué

Guardando all'estero c'è una coppia che su tutte ha dato scandalo nel momento dell'addio ed è quella formata da Shakira e Gerard Piqué. A mettere fine a una storia durata oltre undici anni è stata l'infedeltà consumata dal calciatore spagnolo, che si riprese addirittura involontariamente in un video condiviso con i fan sui social insieme all'amante, Clara Marti. Le chat delle infedeltà non furono condivise sui media ma a dare slancio al gossip furono le numerose canzoni - le fantomatiche revenge song - che la popstar colombiana ha dedicato all'ex compagno tra accuse e sfottò.

Gli scandali degli Windsor

Anche la famiglia reale inglese è finita al centro di veri e propri scandali a causa di tradimenti e voti infranti. Nella storia dei Windsor le infedeltà comprovate o solo sussurrate sono state alla base del divorzio della duchessa di York Sarah Ferguson dal principe Andrea, del divorzio della principessa Anna dal capitano Mark Phillips e come non ricordare il Camillagate. Nel 1992, quando ancora non c'erano i telefonini e le chat a mettere alla gogna gli amanti, la stampa inglese rese pubbliche le conversazioni telefoniche in cui il principe Carlo si lasciava andare a passionali dichiarazioni verso Camilla Parker Bowles.

Raoul Bova e Rocio Morales

L'ultimo caso mediatico di gossip e tradimenti riguarda Raoul Bova e Rocio Morales. La coppia di attori ha cercato di salvare il salvabile quando le voci di tradimento erano ancora tali.

Ma quando Fabrizio Corona ha pubblicato le chat compromettenti del protagonista di Don Matteo con la giovane modella Martina Ceretti , il gossip ha assunto i toni dello scandalo e poi persino quelli del caso giudiziario, con l'indagine per presuntache la procura di Roma sta portando avanti. Se le chat non fossero diventate di dominio pubblico si sarebbe parlato solo di divorzio, ma la curiosità del pubblico e la conseguente morbosità su certi argomenti ha fatto il resto.