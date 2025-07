Martina Ceretti, chi è la modella 23enne contesa tra Raoul Bova e Stefano De Martino

Il nome di Martina Ceretti è il più cercato sui motori di ricerca. Il motivo è noto: con lei Raoul Bova avrebbe intrecciato una relazione iniziata sui social network, con un lungo corteggiamento fatto di centinaia di messaggi, e terminata con una presunta notte d'amore consumata in un hotel di lusso. Il tutto mentre l'attore era ancora legato a Rocio Munoz Morales. Da una storia di tradimento, però, si è passati ben presto a un presunto caso di estorsione e ricatto e ora Martina Ceretti, insieme ad altre persone, è al centro di un'indagine della procura di Roma.

Dalle passerelle alla recitazione

Martina Ceretti, 23 anni di Roma, si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di modella all'età di 18 anni. Studentessa di Filosofia all'Università di Milano - laureanda mentre si scambiava messaggi con Bova - Martina aveva raccontato del suo sogno di diventare attrice sulle pagine del Corriere nel 2024. " Dopo la laurea vorrei iscrivermi a una Accademia di cinema e recitazione. Ho anche studiato canto, vorrei riprendere a fare lezione di canto perché aiuta molto emotivamente ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone" , aveva raccontato al quotidiano. Negli ultimi anni Martina ha lavorato per l'agenzia Fashion Model e è stata protagonista di un videoclip di Eros Ramazzotti. Su Instagram era seguita da oltre 100mila follower ma, dopo lo scandalo legato a Raoul Bova, la modella si è cancellata dalla piattaforma.

I flirt famosi e l'approccio a Bova

Secondo quanto riferito da Fabrizio Corona nel suo format "Falsissimo" la modella avrebbe avuto altre frequentazioni importanti. " Ha avuto a che fare con tantissimi personaggi noti, ma ne citerò solo tre. Il primo è Sandro Tonali (centrocampista del Newcastle Utd e della nazionale italiana, ndr), poi Stefano De Martino e infine Raoul Bova" . Non è chiaro quando la modella 23enne avrebbe avuto un flirt con l'ex marito di Belen Rodriguez, piuttosto è sotto gli occhi di tutti come è nato il flirt con Raoul Bova.

L'attore di "Don Matteo" e Martina si sarebbero conosciuti su Instagram e il corteggiamento - le cui chat compromettenti sono state diffuse da Corona - sarebbe durato dal 2023 al 2025. Di questa frequentazione Rocio Munoz Morales , compagna di Bova, non avrebbe saputo nulla e solo con la pubblicazione die messaggi l'attrice sarebbe venuta a conoscenza del presunto tradimento di Raoul.