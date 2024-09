Vertice del centrodestra a Palazzo Chigi, ecco la road map per l'Europa

Ascolta ora 00:00 00:00

- Articolo in aggiornamento -

Nuovo vertice di maggioranza per i leader del centrodestra, che si sono incontrati insieme al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Con i due vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini, presente anche Maurizio Lupi. Giorgia Meloni ha riunito tutti a Palazzo Chigi per affrontare, ancora una volta, i temi legati alla prossima manovra. Il presidente del Consiglio aveva preannunciato che in queste settimane ci sarebbero stati incontri frequenti per mettere a punto tutti gli aspetti della prossima legge di Bilancio.

" Abbiamo parlato del documento da presentare a Bruxelles ", ha dichiarato il ministro Tajani arrivando al Senato per il question time, a proposito del Piano strutturale di bilancio. " Il ministro Giorgetti ci ha illustrato le linee guida. Ne parleremo al Consiglio dei ministri. Tempi confermati ", ha aggiunto. Il prossimo Consiglio dei ministri è convocato per martedì 17 settembre. Il piano strutturale di cui ha parlato il ministro degli Esteri è una novità introdotta dalla riforma delle regole del Patto di stabilità e crescita, in riferimento alla manovra di Bilancio 2025, che l'Italia dovrà presentare alla Commissione europea entro il prosimo 20 settembre. Il timing del governo italiano appare perfettamente in linea rispetto a quanto chiesto da Bruxelles, a differenza di altri Paesi, come per esempio la Francia, che ha avanzato una richiesta di rinvio.

" Record per il tasso di occupazione al 62,2 per cento e disoccupazione ai minimi, secondo l'Istat.

I dati economici dell'Italia migliorano, grazie a imprenditori e lavoratori. Ora avanti tutta per una manovra conper far crescere ancora meglio il Paese", ha dichiarato il ministro Salvini sui social al termine del vertice.