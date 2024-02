Oggi incontro Sangiuliano-Dati in vista del G7 sulla Cultura

“Con la ministra ho trovato molte convergenze di fondo sulle questioni culturali. Siamo concordi nell’impegno a rafforzare la cooperazione tra i nostri dicasteri e a dare maggior peso alla cultura nell’agenda internazionale”. È quanto ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al termine dell'incontro con la sua omologa francese Rachida Dati che, dopo una lunga carriera politica trascorsa tra le fila dei neogollisti, ha accettato di entrare a far parte del governo del neopremier macroniano Gabriel Attal.

Sangiuliano e Dati hanno discusso dei principali programmi di collaborazione culturale tra Italia e Francia. Nel lungo e cordiale colloquio è stato inoltre sottolineato il valore economico-culturale delle sinergie dei due Paesi nel settore del cinema e dell’audiovisivo. Sinergie che hanno dato vita a un numero record di co-produzioni tra aziende italiane e transalpine. I due ministri hanno parlato non solo delle prossime sfide in ambito culturale, ma anche dell’intelligenza artificiale che sarà al centro dell’agenda della presidenza italiana del G7 e che preoccupa notevolmente le 7 superpotenze economiche del mondo.

La cooperazione museale tra Italia e Francia

L'incontro è stata l'occasione per illustrare i vari progetti espositivi in programma tra musei pubblici italiani e francesi, dopo il grande successo della mostra “Napoli a Parigi”, organizzata dai musei di Capodimonte e del Louvre.Il ministro Sangiuliano, parlando della cooperazione museale, ha espresso la speranza che il Louvre restituisca all’Italia sette opere trafugate dall’Italia e che attualmente si trovano nelle collezioni del museo parigino. Entrambi i ministri hanno anche ribadito l’importanza delle cooperazioni in campo editoriale e letterario.

Cooperazione che sarà rafforzata dalla partecipazione dell’Italia come nazione ospite d’onore all’edizione 2023 del festival del libro di Parigi. Sangiuliano ha illustrato al ministro Dati i contenuti e gli obiettivi del G7 della Cultura che si terrà, come da programma, a Positano dal 19 al 21 settembre.