Polizia, stanziati 5 miliardi. "Un agente non può guadagnare quanto una colf"

"Priorità il rinnovo del comparto sicurezza". In manovra i fondi per le divise

Il Consiglio dei ministri presieduto da Giorgia Meloni ha approvato la manovra finanziaria da 24 miliardi. Numerose le novità, compresa un'attenzione particolare che questo governo, come ha voluto specificare il conferenza stampa lo stesso presidente del Consiglio, ha dedicato al rinnovo dei contratti pubblici, ivi compresi quelli per gli operatori impiegati nella sicurezza del Paese.

" Per il tema degli aumenti contrattuali del pubblico impiego ci sono oltre 7 miliardi di euro a disposizione ", ha spiegato Meloni durante l'incontro con i giornalisti. Di questi 7 miliardi, ha proseguito il premier, " oltre 2 miliardi riguardano il tema della sanità, 5 miliardi per i rimanenti settori. Ma voglio dire con chiarezza che concordiamo che la priorità di quest'anno è il rinnovo del comparto sicurezza ". Da anni, infatti, le divise chiedono un adeguamento sui contratti fermi da molto tempo. " Un poliziotto non può prendere di straordinario 6 euro l'ora ", ha specificato il presidente del Consiglio, raccogliendo le lamentele degli agenti.