"Ue faccia la sua parte". L'appello di Tajani sui migranti

"Mario Draghi è una risorsa della Repubblica italiana, è stato un eccellente presidente della Bce e un presidente di un governo del quale noi abbiamo fatto parte e lo abbiamo sostenuto con grande lealtà. Credo che farà sicuramente bene anche il lavoro che gli ha affidato Ursula von der Leyen" : categorico Antonio Tajani. Interpellato da "Zapping", programma in onda su Rai Radio 1, il vicepremier e ministro degli Esteri ha promosso la scelta della presidente della Commissione europea di puntare sull'ex premier italiano per la redazione di un rapporto sulla competitività in Europa e ha indicato la strada da seguire: "Se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo crescere: meno tasse, più politica industriale, meno tassi, quindi anche un messaggio alla Bce. Non vanno alzati i tassi ma bisogna puntare sulla crescita dell'economia reale" .

Il dossier immigrazione

Il tema del giorno è il nodo immigrazione con la crisi in corso a Lampedusa, dove sono sbarcati 7 mila migranti in meno di 48 ore. "Serve una soluzione a breve, medio e lungo termine. A breve termine bisogna risolvere il problema a Lampedusa, ringrazio chi sta lavorando per cercare di risolvere nel modo migliore possibile un'emergenza che si fa sempre più complicata" , la puntualizzazione di Tajani: "Serve che l'Europa faccia la sua parte. Non c'è più tempo da perdere. Bisogna incrementare tutti gli accordi che sono stati fatti, bisogna applicare il memorandum firmato con la Tunisia" . Il titolare della Farnesina ha posto l'accento sul dialogo in corso con l'omologo tunisino, Tunisi deve rispettare gli impegni nel bloccare le partenze: "La situazione di instabilità in tutta l'Africa sub-sahariana è molto complicata. C'è una situazione complicata. Ci sono spinte migratorie che difficilmente si possono frenare, per questo servirebbe una conferenza internazionale sul Sahel. Serve una strategia globale, l'Italia è la frontiera dell'Europa".

Con toni meno muscolari di quelli del collega vicepremier Salvini, Tajani ha esortato Bruxelles a cambiare marcia sul dossier immigrazione: "L'Europa deve fare di più e noi abbiamo bisogno di più Europa, non di meno Europa. Non dobbiamo isolarci dall'Europa, ma convincerla a impegnarsi molto di più, con i fatti non solo a parole. Serve più solidarietà, come hanno detto Papa Francesco, Mattarella e oggi la Metsola. Serve che si applichino gli accordi, tra cui quello firmato con la Tunisia" . Una battuta anche sulla decisione di Francia e Germania di interrompere l'arrivo di migranti giunti in Italia: "Il patto di Dublino non è più attuale, c'erano situazioni diverse. È cambiato il mondo, anche la guerra in Ucraina, e non possiamo pensare di regolare le situazioni di oggi con patti vetusti. Serve più coraggio e più determinazione. Serve un impegno di tutti" .

