Sono opere che " non hanno resistito alla prova del tempo e non corrispondono alla realtà ", e quindi non troveranno più spazio all'interno del programma scolastico della Russia. La Duma di Stato, la camera bassa del parlamento russo, ha proposto di escludere dal mondo dell'insegnamento nazionale testi come Arcipelago Gulag del premio Nobel Aleksandr Solženicyn e altri titoli. Al loro posto troveranno spazio autori sovietici che, al contrario, " preservano la memoria storica " del Paese. L'obiettivo dichiarato da Mosca è quello di ripristinare la " giustizia storica " e infondere elevate dosi di patriottismo agli studenti.

Mosca ritocca il programma scolastico

Secondo quanto riportato dall'agenzia russa TASS, Dmitry Vyatkin, primo vice capo di Russia Unita alla Duma di Stato, ha suggerito di escludere dal curriculum scolastico degli istituti russi tutte quelle opere letterarie che non corrispondono alla realtà, anticipando che, nel corso dell'anno, ci saranno importanti modifiche.

" Quest'anno verranno apportate le modifiche necessarie al curriculum di letteratura scolastica e almeno un certo numero di opere di autori sovietici, tra cui La giovane guardia di Alexander Fadeev e La neve calda di Yuri Bondarev, dovrebbero tornare nel curriculum scolastico ", ha dichiarato, aggiungendo che altre opere, al contrario, dovrebbero essere rimosse.

Quali? Le opere che " non hanno resistito alla prova del tempo ", che " non corrispondono alla realtà ", che contengono " pettegolezzi sotto forma di versioni, come scriveva e cantava Vysotsky ", ebbene questi testi " senza alcun dubbio dovrebbero essere esclusi dal curriculum scolastico ", ha sottolineato Vyatkin.

Le opere escluse

Per capire quali opere rimuovere, conservare e inserire, Mosca non si affiderà soltanto a esperti e specialisti. " Faremo affidamento sull'opinione esperta di specialisti nel campo della pedagogia e della cultura, sull'opinione dei genitori e delle comunità ", ha affermato il deputato.

Vyatkin ha inoltre fatto presente che la Duma di Stato non " taglierà la spalla ", ma intende ripristinare la giustizia storica in relazione alle opere sovietiche che infondono un senso di patriottismo e preservano la memoria storica.

" Come dimostra l'analisi storica di Arcipelago Gulag, che non è stato ancora rimosso, e penso che non passerà molto tempo nei programmi scolastici, molti fatti sono stati risucchiati dal nulla da Alexander Isaevich, inventati ", ha detto Vyatkin.

A proposito della celebre opera di Solženicyn, Arcipelago Gulgag, " gli storici hanno verificato tutti i fatti. C'è stato un tentativo di ottenere un premio per questo. Il mandato di Solženicyn, che scriveva a tesi, era solo quello di gettare la nostra patria nel fango ", ha concluso il deputato russo.

Arcipelago Gulag

Il romanzo di Alexander Solženicyn, Arcipelago Gulag, racconta le repressioni avvenute durante gli anni dell'Unione Sovietica. Era stato incluso nel curriculum della scuola dell'obbligo nel 2009 per conto di Vladimir Putin.

Nel gennaio 2023, nel bel mezzo della guerra in Ucraina, Putin ha annunciato che opere di classici sovietici come La giovane guardia di Alexander Fadeev e Come fu temprato l'acciaio di Nikolai Ostrovsky dovrebbero tornare a far parte dei programmi delle scuole. Tra non molto potrebbero sostituire Solženicyn.