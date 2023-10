Bambini decapitati e famiglie massacrate: l'orrore delle bestie di Hamas nel kibbutz

Bambini decapitati, corpi carbonizzati e intere famiglie trucidate nelle loro case. Ovunque, la puzza di morte. Lo spettacolo che ha accolto i soldati israeliani al loro ingresso nel kibbutz di Kfar Aza, una piccola comunità vicino a Gaza, sembra essere uscito direttamente da un incubo. I miliziani di Hamas si sono accaniti con particolare ferocia in questo luogo, uccidendo centinaia di civili e rapendone molti altri.

Gli uomini dell’Idf (Israel Defence Forces) sono andati casa per casa per recuperare i morti, ma ancora non si ha un bilancio preciso delle vittime. Si sa solo che oltre 40 tra bambini e neonati sono stati massacrati dai terroristi che usano la bandiera della libertà per la Palestina come giustificazione della loro barbarie. Almeno 70 terroristi palestinesi hanno attaccato il villaggio e l’incubo non è ancora finito. Data la sua prossimità con la Striscia, la zona è ancora in stato di massima allerta per possibili nuove infiltrazioni di miliziani di Hamas.

Alla stampa internazionale è stato permesso di entrare a Kfar Aza solo lunedì 10 ottobre, tre giorni dopo l’attacco. “ Dite al mondo ciò che avete visto qui ”, ha gridato un soldato ai giornalisti presenti, mentre ancora si allineavano i sacchi neri pieni di cadaveri in mezzo alle macerie e alle auto carbonizzate. Alcune fonti dell’esercito hanno confermato di aver trovato nel kibbutz “ bambini con le teste decapitate ” e che “ intere famiglie sono state fucilate nei loro letti ”. In questi villaggi di stampo socialista si vive in comunità e si dorme insieme. I terroristi hanno avuto gioco facile nell’assassinare i civili inermi.

“ Si vedono bambini, madri, padri nelle loro camere da letto, nelle loro stanze di protezione e si vede come i terroristi li hanno uccisi. È stata una carneficina ”, ha riferito a Reuters il maggiore generale israeliano Irai Verun. “ È qualcosa che non ho mai visto nella mia vita. È qualcosa che immaginavamo dai nostri nonni, dalle nostre nonne nei pogrom in Europa e in altri luoghi. Non è qualcosa che è accaduto nella storia recente ”.