Fonti Usa: "Israele ha deciso gli obiettivi da colpire in Iran". Hamas pianificava un "11 settembre" | La diretta

Non si ferma il conflitto in Medio Oriente. Nelle ore notturne, le sirene antimissile sono scattate nel Nord di Israele a seguito di un supposto lancio di missili da parte degli Hezbollah. L'aviazione con la stella di David ha proseguito nella sua campagna di bombardamenti in Libano, mentre il governo e le autorità militari di Tel Aviv, secondo fonti Usa, avrebbero deciso quali obiettivi colpire in Iran. Intanto, il Washington Post ha diffuso una serie di documenti recuperati dalle Idf a Gaza, in cui sono dettagliati piani di Hamas per massicci attacchi in stile 11 settembre antecedenti al 7 ottobre 2023.

8.07 - Distrutta moschea in attacco israeliano

Un attacco aereo israeliano ha distrutto questa notte una moschea nel sud del Libano. La notizia è riferita dai media ufficiali libanesi. " Intorno alle 3:45 (01:45 italiane) aerei nemici hanno effettuato un attacco aereo contro la vecchia moschea nel centro del villaggio di Kfar Tibnit, distruggendola completamente ", ha dichiarato la National News Agency.

7.54 - Hezbollah: scontri con Idf nel Sud del Libano

I terroristi libanesi hanno affermato di essersi scontrati due volte con l'esercito israeliano nei pressi del villaggio di Ramiya. Secondo quanto riferito dal Partito di Dio, i combattimenti sarebbero ancora in corso e vi sarebbero vittime tra gli israeliani. Le Idf non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. L'area è la stessa in cui, nel 2019, i militari ebraici hanno trovato l'imboccatura del "più lungo e importante" tunnel d'attacco transfrontaliero di Hezbollah.

7.34 - Libano: 15 morti negli attacchi israeliani delle ultime ore

Secondo quanto riportato dal ministero della Sanità libanese, 15 persone sono rimaste uccide e 27 sono state ferite negli attacchi israeliani contro Maaysrah, Deir Bella, Barja e Nabatieh

7.04 - Washington Post: Hamas pianificava attacco in stile 11 settembre

Anni prima del 7 ottobre 2023, i leader di Hamas avevano pianificato un'ondata di attacchi terroristici molto più letali contro Israele, che avrebbero incluso il crollo di un grattacielo di Tel Aviv in stile 11 settembre, mentre facevano pressione sull'Iran per ricevere supporto nella loro realizzazione. È quanto emerso da documenti documenti sequestrati dalle forze israeliane a Gaza e diffusi dal Washington Post. Stando a quanto riferito, i documenti e i registri elettronici recuperati dai centri di comando dei terroristi palestinesi mostrano una pianificazione avanzata per attacchi con treni, barche e persino carri trainati da cavalli, sebbene diversi piani fossero mal formulati e altamente impraticabili. I piani prevedono di coinvolgere gruppi militanti alleati per un assalto combinato contro Israele da Nord, Sud ed Est. Le 59 pagine di lettere e documenti di pianificazione in arabo ottenute dal Washington Post rappresentano una frazione delle migliaia di dossier che le Forze di difesa israeliane affermano di aver sequestrato da quando è iniziata l'invasione terrestre di Gaza il 27 ottobre.

7.00 - Rapporto Usa: Israele colpirà le strutture militari ed energetiche iraniane

Secondo un rapporto citato da Nbc, i membri dell'amministrazione statunitense sono convinti che Israele abbia deciso di colpire obiettivi militari e della rete energetica iraniana, in risposta all'attacco missilistico del 1° ottobre. Nel medesimo documento viene sottolineato che non vi sono indicazioni della volontà dello Stato ebraico di bersagliare i siti nucleari della Repubblica islamica o di compiere omicidi mirati. Viene inoltre specificato che il governo di Tel Aviv non ha ancora deciso quando e come agire.

6.40 - Times of Israel: su THAAD gli Usa devono ancora decidere

Un funzionario statunitense ha precisato al Times of Israel che l'amministrazione di Washington non ha ancora preso una decisione definitiva sul trasferimento del sistema di difesa area THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) in territorio israeliano. Inizialmente i media avevano dato per certa la notizia. "Qualsiasi spostamento di un THAAD in Israele comporterebbe il dispiegamento di soldati per far funzionare il complesso sistema", spiega il giornale ebraico, che cita anche rapporti secondo cui ufficiali statunitensi stanno valutando da mesi questa possibilità.

4.58 - Telegonata Austin-Gallant: "Garantire sicurezza forze Unifil"

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd J. Austin, ha tenuto un colloquio ieri con il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, nel quale ha espresso la sua " profonda preoccupazione " per le notizie secondo cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco sulle posizioni della missione di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano, nonché per la presunta morte di due soldati libanesi, stando a quanto riportato in una dichiarazione del Pentagono.

ha ribadito la necessità di passare dalle operazioni militari in Libano a un percorso diplomatico il prima possibile

Austin ha sottolineato l'importanza di garantire la sicurezza delle forze Unifil e delle Forze armate libanesi e "".

4.52 - Nuova raffica di razzi dal Libano

Nelle ore notturne, l'allarme antimissile è scattato a Metula, Ghajjar, Zarit e molte altre comunità. Non ci sono state, però, segnalazioni di impatti o di feriti.