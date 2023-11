Guerra Israele-Hamas, "eroica battaglia" a Gaza. Droni Usa sulla Striscia per trovare gli ostaggi

Israele è in guerra contro Hamas da 28 giorni. Il conflitto ha causato finora la morte di oltre 1.400 cittadini israeliani (di cui 335 soldati) e, secondo i dati riportati da Haaretz, circa 9mila palestinesi. Ieri le truppe israeliane hanno circondato Gaza City, mentre nella notte le forze armate hanno ucciso il comandante Mustafa Halul dopo una "battaglia eroica" all’interno della Striscia di Gaza. I soldati dell’esercito di Tel Aviv caduti nell’offensiva di terra risultano essere in totale 23. Oggi invece è il giorno di Antony Blinken nello Stato ebraico. Il segretario di Stato Usa farà nuovamente tappa nella capitale israeliana nel contesto di un più ampio tour regionale, il secondo in poche settimane a riprova della tensione che sta salendo in tutto il Medio Oriente e che l'America intende frenare per prevenire un allargamento del conflitto. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno approvato un pacchetto di aiuti militari: il provvedimento, del valore di 14,5 miliardi, è stato approvato dal Congresso. Sempre Washington riferisce, attraverso due funzionari intercettati da Reuters, che droni dell’aviazione statunitense starebbero sorvolando Gaza alla ricerca degli ostaggi. Nonostante adesso anche la Casa Bianca spinga per una pausa, il governo e l’esercito israeliano non sembrerebbero disposti a un cessate il fuoco. Per le Idf, ha rivelato il portavoce Daniel Hagari, interrompere i combattimenti non è un'opzione sul tavolo, ma non essendo Israele in guerra con i civili verrà fatto il possibile per facilitare gli aiuti umanitari alla popolazione. È previsto invece nel pomeriggio l'attesissimo discorso di Sayyed Hassan Nasrallah, leader del partito armato libanese Hezbollah. Il capo dell'organizzazione islamista potrebbe annunciare la mobilitazione dei suoi uomini contro Israele. Ecco le notizie di oggi venerdì 3 novembre.

Perché Blinken torna in Israele

Lo scopo del viaggio di Antony Blinken a Tel Aviv è uno solo, secondo la Casa Bianca: convincere il governo israeliano ad accettare una tregua umanitaria a Gaza. Si tratta di una posizione che Washington ha maturato soltanto in questi ultimi giorni e, come ha spiegato il portavoce della sicurezza nazionale John Kirby, è ben diversa da un cessate il fuoco generale. Gli Stati Uniti sostengono pause temporanee e localizzate che possano dare lo spazio e il tempo sufficienti ai civili per evacuare. Blinken ha anche sentito l'alto rappresentante Ue Josep Borrell, con il quale ha ribadito il diritto di Israele a difendersi e la necessità di proteggere i civili.

Stop ai fondi a Gaza

I ministri del gabinetto di sicurezza di Israele hanno votato per trasferire i fondi fiscali raccolti per l'Autorità Palestinese a Ramallah, ma hanno detratto il denaro stanziato per la Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'ufficio del primo ministro. Precisando che "Israele sta interrompendo ogni contatto con Gaza". Nel comunicato, riferisce Times of Israel, si spiega che "non ci saranno più lavoratori palestinesi da Gaza e i lavoratori che erano in Israele il giorno in cui è scoppiata la guerra torneranno a Gaza".

Tribunale speciale per i terroristi

Un tribunale speciale per i terroristi. È questa l'idea allo studio del governo israeliano, che vorrebbe processare le centinaia di membri di Hamas che hanno partecipato all'attacco dello scorso 7 ottobre. Circa 200 di loro sono stati catturati vivi il giorno dopo l'invasione. Il ministero della Giustizia di Israele non ha fornito alcun commento ufficiale.

Hamas scrive ai parenti degli ostaggi: "Gaza sarà maledizione della storia"

Hamas ha inviato un messaggio di testo in ebraico ai parenti dei civili rapiti nel sud di Israele e portati nella Striscia di Gaza. Lo sostiene la tv israeliana Kan News, aggiungendo che il messaggio era firmato dalle Brigate di al-Qassam, il braccio armato di Hamas. " Abbiamo offerto al vostro governo uno scambio di prigionieri, ma non è stato accettato – si legge nel testo – questo è il nostro messaggio: il rilascio di tutti i prigionieri sionisti in cambio del rilascio di tutti i prigionieri palestinesi ". Il portavoce dell'ala militare di Hamas, Abu Obeida, ha affermato che " Gaza sarà la maledizione della storia per Israele e i soldati israeliani ritorneranno nei sacchi neri ". Ieri l'esercito israeliano ha confermato di aver parlato con le famiglie di 240 persone sequestrate dai palestinesi.

Il Giappone evacua 46 cittadini

Un aereo militare delle forze di Autodifesa del Giappone ha evacuato 46 persone da Israele a causa dell'aggravarsi della situazione nella regione. Si tratta della seconda operazione di questo tipo dall'avvio delle ostilità tra lo Stato ebraico e il gruppo militante di Hamas a inizio ottobre. A inizio settimana il governo di Tokyo aveva chiesto ai propri cittadini presenti in Israele se desiderassero lasciare il Paese del Medio Oriente a seguito della interruzione dei voli delle compagnie aeree commerciali diretti in Giappone. Secondo i ministeri della Difesa e degli Affari esteri, 20 cittadini giapponesi, 15 sudcoreani, quattro cittadini vietnamiti e una persona con passaporto di Taiwan hanno espresso il desiderio di lasciare Israele. Le 46 persone a bordo dell'aereo militare includono anche sei familiari registrati come stranieri. Il ministero degli Affari esteri di Tokyo afferma che circa 800 cittadini giapponesi rimangono in Israele e nei territori palestinesi, e ha reso noto che altri due aerei da trasporto C-2 delle Forze di Autodifesa resteranno in stato di allerta nella vicina Giordania per future operazioni di evacuazione. Si prevede che l'aereo arriverà all'aeroporto di Haneda a Tokyo, già venerdì.