"Inevitabile avanzare su Rafah". Arrestati 100 terroristi nell'ospedale di Khan Younis

Continuano le operazioni delle Idf a Khan Younis e i preparativi per marciare su Rafah. L’esercito israeliano ha riferito di aver arrestato circa centro persone “ sospettate di attività terroristiche ” nell’ospedale Al Nasser, il principale centro medico della città nella zona centrale della Striscia. Stando a quanto riferito dai militari, è stata “ un’operazione precisa e limitata ” contro Hamas.

Tra le persone finite in manette, vi sono un autista di ambulanza che avrebbe partecipato agli assalti del 7 ottobre, un combattente del Fronte di liberazione popolare della Palestina e un altro sospettato che ha ammesso di aver preso parte agli assalti dello Shabbat di sangue. All’interno dell’ospedale, inoltre, le Idf hanno rinvenuto armi, esplosivi e mortai. Fonti militari di Tel Aviv hanno anche espresso la loro convinzione che Hamas mantenga nella struttura sanitaria anche una stazione di polizia, un centro di comando e una sala per gli interrogatori. Un portavoce dell’esercito ha affermato che l’operazione si è basata su “ informazioni dell’intelligence in base alle quali Hamas conduce la sua attività di terrore all’interno dell’ospedale stesso ”. Attorno all’Al Nasser vi sono stati anche scontri a fuoco, durante i quali sono stati uccisi diversi terroristi.