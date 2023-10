Israele alza il tiro: colpita cellula di Hamas nella moschea di Jenen. Raid anche in Siria | La diretta

Nuova notte di raid per Israele. Le Idf hanno colpito in profondità le infrastrutture di Hamas. Le Idf hanno annunciato di aver effettuato dei bombardamenti contro un complesso sotterraneo dei terroristi nella Moschea di Al Ansar, a Jenin, in Cisgiordania. Secondo fonti israeliane la moschea nascondeva una cellula terroristica che stava organizzando un attacco imminente. Nella mattinata è ripreso anche il lancio dei razzi da Gaza con le sirene che sono tornate a suonare nel centro di Israele e nella zona grande di Tel Aviv.

Strike contro Damasco e Aleppo

Le forze israeliane hanno anche colpito in Siria. Media locali hanno detto che una serie di strike hanno colpito gli aeroporti di Damasco e Aleppo. La rete libanese Al Mayadeen ha riferito che Aleppo sarebbe stata raggiunta da quattro missili. La stampa siriana, che riporta alcune fonti militari, ha spiegato che al momento i due principali aeroporti del Paese sono fuori uso. "Stanotte intorno alle "5.25 (ora locale), il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo contro gli aeroporti internazionali di Damasco e Aleppo, provocando la morte di un dipendente", ha fatto sapere una fonte dell'esercito siriano.

Raid a Gaza

Oltre ai bombardamenti in Cisgiordania e Siria, l'aviazione di Israele ha colpito ancora obbiettivi sulla Striscia di Gaza. Secondo fonti di Hamas i morti sarebbero almeno cinquanta, ma non è possibile verificare la notizia. Fonti del Guardian hanno riportato che almeno 11 persone sarebbero morte a Khan Younis, nel Sud della Striscia. Nella notte il portavoce delle Idf ha rinnovato l'appello ai civili palestinesi della Striscia di Gaza di spostarsi a sud "per la loro sicurezza.

Usa spostano altri sistemi di difesa missilistica

Gli Usa si preparano a un'escalation sostando armi. Secondo le ultime informazioni Washington ha spostato altri sistemi di difesa aerea nel Mediterraneo orientale. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin ha annunciato che è stato attivato il dispiegamento di una batteria di Thaad per la difesa aerea ad alta altitudine così come un altro battaglione di missili Patriot, in diversi siti nella regione "per aumentare la protezione delle forze americane che già vi si trovano e la difesa di Israele". Da mercoledì, diverse basi irachene utilizzate dalle truppe americane sono state prese di mira in cinque attacchi separati: Ain al-Assad, la base di Al-Harir nel nord dell'Iraq e un campo militare vicino all'aeroporto di Baghdad.

Tutti attacchi probabilmente lanciati da milizie sciite vicine all'Iran. Fonti della sicurezza irachene hanno affermato che nella notte tra sabato e domenica un drone avrebbe colpito una base aerea che ospita truppe americane. L'ultimo blitz sarebbe avvenuto nella base di Ain al Assad, nella provincia occidentale di Anbar, al momento non ci sarebbero vittime.

Nei canali telegram dei gruppi armati filo Iran l'attacco è stato rivendicato da un gruppo che si autodefinisce "Resistenza Islamica in Iraq". Un'altra fonte delle autorità irachene ha detto all'Afp che l'attacco sarebbe stato condotto con due droni suicidi: "Il primo è stato intercettato e il secondo si è schiantato a causa di un problema tecnico". Il Pentagono per ora non ha confermato l'attacco.