Israele, Hamas libera Agam Berger. La jihad islamica pubblica un video di Arbel Yehoud e Gadi Moses

Una nuova giornata con gli occhi puntati sulla liberazione degli ostaggi in Israele. Hamas ha consegnato oggi la soldatessa israeliana Agam Berger, vent'anni, alla Croce Rossa nella Striscia di Gaza, nell'ambito dell'accordo che ha portato alla tregua attuale. Assieme ad Agam, sarà poi la volta di cinque cittadini thailandesi rapiti il 7 ottobre 2023. Anche l'ufficio del Primo Ministro conferma che Berger è stato consegnato alle forze israeliane a Gaza. L'ufficio del primo ministro ha dichiarato che la sua famiglia è stata informata e che "il governo e tutti gli organi di sicurezza accompagneranno lei e la sua famiglia".

Per Berger Hamas ha messo su un vero show, come accaduto in precedenza: Berger è stata condotta dagli agenti di Hamas verso un palco a Jabalia, nel nord di Gaza, per essere consegnata alla Croce Rossa. La ragazza, vestita con un uniforme militare, ha salutato timidamente la folla prima di essere accompagnata via dal palco verso un veicolo della Croce Rossa. Apparentemente sembra essere in salute.

Intanto, la Jihad Islamica ha diffuso un video di propaganda che mostra l'abbraccio tra Arbel Yehoud (29 anni) e Gadi Moses (80 anni), due degli ostaggi di cui è previsto il rilascio oggi. Yehoud e Moses sono rimasti in ostaggio per 482 giorni. A Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, una grande folla di palestinesi si è radunata per l'odierna liberazione degli ostaggi. Il gruppo terroristico afferma di aver completato i preparativi per consegnare gli ostaggi civili alla Croce Rossa. I media palestinesi riferiscono che la consegna avverrà all'esterno delle rovine della casa dell'ex leader di Hamas Yahya Sinwar a Khan Younis.

Tutti gli otto ostaggi saranno scortati fuori dalla Striscia di Gaza dalle IDF e condotti in una struttura nei pressi di Re'im per un primo controllo medico. Le famiglie dei tre ostaggi israeliani li attenderanno presso la struttura dell'esercito. Tutti e otto saranno poi trasportati negli ospedali del centro di Israele. Se uno degli ostaggi avesse bisogno di cure mediche urgenti, le IDF lo trasporteranno direttamente in aereo da Gaza a un ospedale nel sud di Israele.

A causa dell'enorme folla di palestinesi venuti per salutare la resistenza palestinese e per assistere alla cerimonia di consegna, la prima nel sud della Striscia di Gaza, il palco non potrà essere allestito, riferisce al Jazeera, parlando del rilascio degli ostaggi a Khan Younis, dove, a causa della presenza di molte persone di fronte alla casa del defunto leader Sinwar, non dovrebbe essere effettuata alcuna cerimonia.

L'ipotesi che circolava era che venisse rilasciato il 65enne Keith Siegel, originario degli Stati Uniti. Ma la mancata liberazione di Yehud, richiesta da Israele per sabato scorso, aveva spinto Tel Aviv a non permettere agli abitanti di Gaza di spostarsi nel nord della Striscia. Decisione poi revocata dopo che Hamas aveva accettato di liberare giovedì alcuni ostaggi oltre a quelli previsti per sabato. La 29enne Arbel Yehoud, cittadina israelo-tedesca, è stata presa in ostaggio insieme al suo fidanzato, Ariel Cunio, dalla loro casa nel kibbutz Nir Oz il 7 ottobre. Agam 'Gigì Berger, soldatessa di 19 anni, era stata prelevata da Hamas il 7 ottobre dall'unità di sorveglianza delle Idf presso la base militare di Nahal Oz. Gadi Moshe Mozes, 80 anni, coltivatore di patate, era stato invece rapito dal kibbutz Nir Oz. Si trovava in casa con la figlia Doron e le nipoti Raz e Aviv Asher, poi rilasciate il 24 novembre 2023.

Come contropartita a questi rilasci, Israele è pronta a rilasciare 110 prigionieri palestinesi in cambio dei tre ostaggi israeliani. Non si conoscono le identità esatte di tutti i prigionieri che saranno rilasciati come parte dell'accordo, anche se saranno probabilmente annunciate dall'Israel Prison Service poco prima dello scambio. Non è ancora chiaro se i detenuti rimarranno nei territori palestinesi o se andranno in esilio all'estero.

Tra i 110 prigionieri da rilasciare ci sono i noti terroristi Zakaria Zubeidi, Mahmoud Atallah e Ahmed Barghouti, secondo diversi resoconti dei media. Le autorità devono ancora fornire informazioni ufficiali sui prigionieri da liberare.