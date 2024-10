Israele: "Ucciso il premier di Hamas a Gaza". Proseguono gli scontri nel Sud del Libano

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova giornata di tensioni in Medio Oriente si è aperta con l'uccisione di un alto funzionario di Hamas, Rawhi Mushtaha, considerato il "premier" della Striscia di Gaza e fra i più stretti collaboratori di Yahya Sinwar. L'operazione, coordinata da Idf e Shin Bet, non è avvenuta in queste ore, bensì tre mesi fa. Mushtaha è stato ucciso in un attacco nella Striscia, insieme ai funzionari Sameh al-Siraj, responsabile della sicurezza nell'ufficio politico, e Sami Odeh, il capo del "meccanismo di sicurezza generale". L'attacco, condotto mediante jet da combattimento, ha preso di mira gli alti in grado del movimento terroristico palestinese mentre si nascondevano in un tunnel nella zona settentrionale dell'exclave.

Perché l'uccisione di Mishtaha è importante

L'Idf afferma di avere "informazioni di ntelligence precise" che indicavano che i funzionari erano nella galleria, descritta come "un complesso sotterraneo fortificato e attrezzato" che "serviva da centro di comando e controllo di Hamas e consentiva agli agenti di alto livello di rimanere al suo interno per lunghi periodi di tempo". Hamas, tuttavia, non ha confermato la morte dei suoi membri. Le forze israeliane aggiungono che il gruppo islamista starebbe nascondendo le sue perdite "per impedire la perdita di morale e di operatività dei suoi terroristi operativi".

Secondo quanto riporta il Times of Israel, Mushtaha e Sinwar si erano incontrati anni fa in una prigione israeliana e in seguito hanno messo su il complesso meccanismo di sicurezza Hamas. Mushtaha era considerato la figura più importante nell'ufficio politico nella Striscia e durante la guerra ha mantenuto il controllo civile del regime. Era anche uno degli agenti più anziani e che ha avuto un impatto diretto sulle decisioni relative al dispiegamento delle forze dell'organizzazione. Secondo l'intelligence israeliana, avrebbe a lungo gestito anche le finanze dell'organizzazione terroristica.

La notizia segue anche un altro colpo - più simbolico che strategico - ovvero l'uccisione di Aziz Salha, noto per il suo ruolo nel linciaggio di due soldati israeliani a Ramallah nel 2000. L'uomo è stato ucciso in un attacco aereo a Gaza. Le immagini di Salha che agita le mani insanguinate verso la folla dopo aver accoltellato e infierito sul corpo di uno dei soldati sono un simbolo della Seconda Intifada. Salha è stato scarcerato e inviato a Gaza in base all'accordo di scambio del 2011 per liberare Gilad Shalit.

Nuovi attacchi dagli Houthi. Proseguono gli scontri nel sud del Libano

Intanto prosegue l'aggressione indiretta dell'Iran contro lo Stato ebraico: gli Houthi hanno rivendicato un nuovo attacco con "diversi droni" contro Tel Aviv. I ribelli sciiti dello Yemen sostengono di aver "raggiunto con successo l'obiettivo" annunciando di seguitare con gli attacchi fino a quando Israele non si ritirerà da Gaza e dal Libano. Da parte sua, le Idf hanno confermato in due dichiarazioni che le sue difese aeree hanno intercettato un drone e un "oggetto sospetto" a Dan, nel centro di Israele, e a Bat Yam, alla periferia di Tel Aviv, mentre un terzo è caduto in un'area aperta, senza fare vittime.

Quest'oggi, dal Libano meridionale sono stati lanciati 25 razzi verso l'Alta Galilea, alcuni dei quali intercettati, mentre altri hanno provocato dei danni. Il Jerusalem Post riferisce che sono scoppiati degli incendi, in particolar modo in un bosco nei pressi di Haifa, mentre un incendio nella foresta di Shlomi non è stato ancora domato. Proseguono, nel frattempo, le manovre di terra oltreconfine. Hezbollah ha dichiarato di aver respinto un tentativo dell'esercito israeliano di avanzare verso un punto di confine nella zona meridionale del Paese, "la Porta di Fatima", all'indomani dell'uccisione di otto soldati nel Libano del Sud. L'esercito israeliano ha riferito di aver ucciso una sessantina di combattenti: uno dei raid ha preso di mira un edificio municipale nella città di Bint Jbeil, che secondo lo Stato ebraico veniva utilizzato come deposito di armi e nel quale furono uccisi 15 miliziani. In totale, le forze di Tel Aviv hanno affermato di aver colpito nelle ultime 24 ore circa 200 obiettivi in territorio libanese. Le Idf accusano i "miliziani di Dio" di utilizzare il valico di frontiera civile di Masnaa, tra Libano e Siria, come porta d'ingresso per le armi iraniane nel Paese.

In attesa della risposta di Israele all'Iran

Al momento, invece, non è ancora chiaro il prosieguo delle tensioni con l'Iran. Se, da un lato, Teheran, ha dichiarato conclusa la sua aggressione poco dopo l'attacco di martedì scorso, Tel Aviv medita ancora una risposta. Intanto è giallo sulla morte di un consigliere militare delle Guardie rivoluzionarie iraniane durante l'attacco aereo israeliano su Damasco dell'altro ieri. L'uomo è stato identificato come Majid Divani, ma le agenzie iraniane non ha fornito ulteriori dettagli. Quest'ultimo si aggiunge all'elenco delle quattro persone uccise nel quartiere Mazzeh, nella capitale siriana, tra cui il genero dell'ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, Hassan Jaafar Qassir, fratello di Jaafar Qassir, responsabile per il trasferimento di armi dall'Iran al Libano.

L'Iran ha criticato la condanna espressa dal G7 dell'attacco missilistico contro Israele, bollandolo come "di parte e irresponsabile". Il nuovo portavoce del ministero degli Esteri Esmail Baghaei, in una dichiarazione, ha condannato "il continuo approccio parziale e irresponsabile di questo gruppo", sottolineando che l'attacco era una "risposta necessaria" alle "azioni aggressive" di Israele

Si svolgeranno, invece, domani, i funerali di Nasrallah: l'agenzia di stampa statale iraniana Irna rilancia un'informazione di Sabereen News secondo cui verranno celebrati venerdì ma senza precisare il luogo. INel frattempo, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, in un incontro con i membri dell'ufficio politico di Hamas durante la sua visita a Doha, ha confermato che Israele riceverà una risposta "più dura" da parte delle forze armate iraniane se "commette il minimo errore".

"I paesi occidentali hanno fatto false promesse all'Iran e lo hanno invitato a dar prova di moderazione per raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza, ma la continuazione dei crimini israeliani ci ha costretto a effettuare una dura risposta", ha aggiunto. Pezeshkian ha sottolineato che l'assassinio di Ismail Haniyeh, è stato uno degli eventi "più dolorosi della sua vita".