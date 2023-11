È giallo sul secondo gruppo di ostaggi israeliani: Hamas nega di averli rilasciati

Era previsto per oggi il rilascio del secondo gruppo di ostaggi israeliani tenuti prigionieri nella Striscia di Gaza da sabato 7 ottobre, composto da 13 persone. Contemporaneamente, sarebbero dovuti essere scarcerati 39 detenuti palestinesi dalle carceri israeliane. La procedura sarebbe dovuta iniziare alle 15.00 italiane ma, secondo quanto riferito da Hareetz, le autorità di Tel Aviv avevano chiesto la liberazione di un 14esimo ostaggio in cambio di altri tre prigionieri, portando il totale a 42. Hamas ha però rifiutato la proposta israeliana, sostenendo che essa non rispettava l’accordo raggiunto grazie alla mediazione del Qatar.

Attorno alle 17.00 locali (18.00 italiane), le Idf, i media israeliani e alcune testate internazionali hanno affermato che gli ostaggi erano stati consegnati alla Croce Rossa. Le brigate al-Qassam, però, hanno smentito la notizia, sottolineando che le 13 persone non verranno rilasciate finanto che Israele non rispetterà le condizioni dell'intesa. In particolare, il braccio armato di Hamas ha dichiarato che " abbiamo deciso di posticipare il rilascio del secondo gruppo dei rapiti fino a quando Israele non rispetterà i termini dell'accordo di rilascio del secondo gruppo di prigionieri palestinesi e di portare tutti i camion di aiuti umanitari previsti nel nord della Striscia di Gaza ". Una fonte politica israeliana ha negato che Tel Aviv abbia violato i termini dell'accordo.

I 13 ostaggi di questo secondo gruppo provengono tutti dal kibbutz Be’eri, uno dei centri abitati più colpiti durante dai terroristi di Hamas e situato a poco più di quattro chilometri dal confine con Gaza. Gli uomini dell’organizzazione palestinese hanno ucciso almeno 130 dei circa 1200 abitanti di questo insediamento, tra cui donne, bambini e neonati.

Nonostante le tensioni sempre presenti, esacerbate dai raid delle forze di sicurezza israeliane in Cisgiordania e dalle accuse mosse da Hamas su presunte violazioni del cessate il fuoco, la tregua tra le due parti sembra reggere. Il Qatar mantiene comunque un monitoraggio costante della situazione. Una delegazione di Doha, infatti, si è recata oggi a Tel Aviv, per assicurarsi che “ l’accordo continui a progredire senza problemi ”. Il capo del Servizio d’informazione statale egiziano Diaa Rashwan, inoltre, ha affermato che vi sono intensi contatti da tutte le parti per prolungare il cessate il fuoco di uno o due giorni e che vi sono “segnali positivi”. “ Ciò significa il rilascio di più prigionieri a Gaza e di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane ”, ha affermato il funzionario del Cairo. Hamas ha dichiarato di aver individuato altri 10-20 ostaggi che potrebbe rilasciare in aggiunta ai 50 previsti dall'accordo, in cambio di altre 24 o 48 ore di pausa dei combattimenti.

Una fonte di alto livello coinvolta direttamente nei negoziati ha smentito l’affermazione egiziana, definendo “ridicole” e “false” le notizie riguardanti una possibile estensione della tregua. Come riportato dal Times of Israel, il funzionario di Tel Aviv ha dichiarato che qualunque accordo per un prolungamento del cessate il fuoco temporaneo di quattro giorni non verrà finalizzato con più di un giorno o addirittura solo qualche ora di anticipo rispetto alla scadenza.